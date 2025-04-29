Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¥·¥§¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÀäÉÊ¡Ö¤è¤À¤ì·Ü¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡ª
Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥¸ー¥Æ¥ó¡×¥·¥§¥Õ¤ÎµÈÅÄ¾¡É§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤è¤À¤ì·Ü¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£·Ü¤µ¤µ¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë¡¢¤¿¤ì¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÇËÜ¾ì¤Î¹á¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ¾¡É§¤µ¤ó
µÈÅÄ¾¡É§¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤«¤Ä¤Ò¤³¡Ë¡ý¡ÖÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ãæ²Ú¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ¡£°å¿©Æ±¸»¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ËÉÙ¡£
¤µ¤µ¿È¤Î¤è¤À¤ì·Ü
¤µ¤µ¿È¤Î¤è¤À¤ì·Ü
Æù¤ò¤·¤Ã¤È¤êÄ´Íý¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾ø¤¹¤Î¤¬ºÇÅ¬¡£¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤µ¤µ¿È¤Ê¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾ø¤·¤Ç½½Ê¬²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤µ¤µ¿È ¡Ê Âç¡Ë2ËÜ¡Ê130g¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¡50g
A ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë¾®¤µ¤¸1¡¡¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1¡Ë
¹áÌ£¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¡¡Å¬ÎÌ
¡Î1¿ÍÊ¬120kcal¡¡Ä´Íý»þ´Ö20Ê¬¡Ï¹áÌ£¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¤Îºî¤êÊý
²¼µ¤ÎºàÎÁ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
ºàÎÁ¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä Âç¤µ¤¸2
º½Åü ¡Ä Âç¤µ¤¸1
¿Ý ¡Ä Âç¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
Çò¤´¤Þ ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¥éーÌý ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦ー¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¡ö ¡Ä ¾®¤µ¤¸1/2
¡ö²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¡Ë¡¢È¬³Ñ¡¢¥¯¥íー¥Ö¤Ê¤É¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ´¤¶¤ó¤·¤ç¤¦¤ä²ÖÜ¥Ê´¡Ê¥Û¥ï¥¸¥ã¥ª¥Õ¥§¥ó¡Ë¤Ç¤â¤è¤¤¡£
1 ¤µ¤µ¿È¤Ï¥¢¥ë¥ßÇó¤Ë¤Î¤»¤Æ£Á¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¿å¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÄ¤¸ÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÊñ¤à¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¤µ¤µ¿È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥ë¥ßÇó¤ÇÊñ¤à¡£¤µ¤µ¿È¤ò¥¢¥ë¥ßÇó¤Ë¤Î¤»¤Æ²¼Ì£¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊñ¤à¡£
2 Ä¾·Â26cm ¤Û¤É¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¥«¥Ã¥×1¤È1/2¤òÆþ¤ì¤Æ£±¤ò¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç7～8Ê¬´Ö¾ø¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÅò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤ä²Ð¤ò¼å¤á¡¢¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¡£
3 £²¤Î²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÊñ¤ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3Ê¬´Ö¤Û¤É¾ï²¹¤Ë¤ª¤¯¡£¥¢¥ë¥ßÇó¤ò½ü¤¡¢¤µ¤µ¿È¤Ï¶Ú¤ò½ü¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯Îö¤¤¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤òÅº¤¨¡¢¹áÌ£¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
NHK¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¥Ó¥®¥Êー¥º¡Ù2025Ç¯5·î¹æ¤è¤ê
»£±Æ¡¦Àî¾åÊþ»Ò¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¹Ï²¬¹á»Ò