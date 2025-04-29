50Âå½÷À¤¬¥´¥ë¥Õ¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹ÊýË¡¡ªÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï¡©
¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈôµ÷Î¥¤ËÇº¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤ÎÄã²¼¤ÏÇ¯Îð¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÂÎÎÏºî¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤«¤é¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢50Âå½÷À¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50Âå½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤È¤Ï¡©
50Âå½÷À¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ª¤è¤½150～170¥äー¥É¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê50Âå½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤ÏÌó120¥äー¥É¤«¤é140¥äー¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ³Ê¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Íº¹¤¬À¸¤¸¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¥Çー¥¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼Èôµ÷Î¥¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
¥´¥ë¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈôµ÷Î¥¤Ï¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¡¢¥Ñー¥ª¥ó¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50Âå½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¿·¤¿¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤ò²þÁ±¤¹¤ë²áÄø¤ÇÂÎÎÏ¤äµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤Î¹¶Î¬Ë¡¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥×¥ìー¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î²áÄø¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤ë50Âå½÷À¤ÎÈôµ÷Î¥
50Âå½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇÌó120¥äー¥É¤«¤é140¥äー¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èôµ÷Î¥¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬Í¸úÅª¤Ç¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤Î²þÁ±¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤¬¸°¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Èë·í¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÂ¾¤Î½÷À¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥Çー¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¿ÊÄ½¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
50Âå½÷À¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤È²ò·èºö
50Âå½÷À¤¬Èôµ÷Î¥¤ËÇº¤àÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÀºÅÙÉÔÂ¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î¼«¿®ÁÓ¼º¤Þ¤Ç¸¶°ø¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë²þÁ±²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ»½ÑÅª¤ÊÍ×°ø
¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈôµ÷Î¥¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¯°®¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÎÂÎ¤Î²óÅ¾¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µ»½ÑÅª¤ÊÍ×°ø¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤è¤ëÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Î½¬ÆÀ¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³¥¢¤ä²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ä½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤â¡¢ÂÎÎÏ°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¬Àµ¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ý»ý¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤è¤êÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤Î¿¤Ó¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ä¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥×¥ìー¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
50Âå½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ïー¤ÎÅÁÃ£¸úÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¹Å¤µ¤ä½Å¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶ÚÎÏ¤È½ÀÆðÀ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹â¤á¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤âÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¸«Ä¾¤·
¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆ°ºî¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤ß¤òËÉ¤®¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥ïーÅÁÃ£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÊÊ¤ä²þÁ±ÅÀ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¸½¾õ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä
50Âå½÷À¤ËÅ¬¤·¤¿¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¬ÅÙ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²Èôµ÷Î¥²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤ÏÃ±¤ËÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤äÂÇ´¶¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ï¥×¥ìー¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À
¥´¥ë¥Õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÏÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ýµ×ÎÏ¤â¸þ¾å¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏÆü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëÂÑµ×ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
50Âå½÷À¤ËÆÃ²½¤·¤¿Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥åー
Ç¯Îð¤äÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸ª¹Ã¹ü¤ä¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÂÎ´´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¡¢¼«Á³¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¼«Âð¤Ç¹Ô¤¨¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ä¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÂÐºö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
▶ ¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¤Ç¤¤ëÈèÏ«²óÉü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ª¿¼ËÙ·½°ìÏº¥×¥í¤¬²òÀâ
▶ ¡È¸Ô´ØÀá¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡É¤Ç¤¹¤°Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¡ª¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥É¥ê¥ë
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥ê¥ë¤òÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥³ー¥¹¤Î¥×¥ìー¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òËá¤¯Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤ÊÎý½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤ËÎý½¬¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ä¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤êÇÜÁý¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Îý½¬¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¥³ー¥¹¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶ ½÷»Ò¥×¥í¤¬¡È¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò²òÀâ¡ª¡ÖÎ¾¼ê¤òÎ¥¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤À¤±¡×
▶ ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¹¥é¥¤¥¹ËÉ»ß¥É¥ê¥ë¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëÎý½¬Ë¡¤È¤Ï¡©
50Âå½÷À¤¬Êú¤¨¤ëÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î50Âå½÷À¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤ÊÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¡©
½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£»îÂÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤¬¸¶°ø¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤¹¤ë¤«¡©
Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÈôµ÷Î¥¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Èµ»½Ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¹îÉþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Ç¯Îð¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢µ»½Ñ¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÇ¯ÎðÆÃÍ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Èôµ÷Î¥¤ÎÄã²¼¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
50Âå½÷À¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»ö¾Ò²ð
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò½¸¤á¤¿µ»ö¤ä¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ»ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´ØÏ¢µ»ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Îý½¬Ë¡¤äÀïÎ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50Âå½÷À¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î´ØÏ¢µ»ö
Åö¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÎý½¬Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Íý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥×¥ìー¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
▶ µÈËÜ¤Ò¤«¤ë¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤ä½÷À¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°
▶ ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ªÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡È¥¹¥¤¥ó¥°¥ê¥º¥à¡É
▶ ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Èô¤Ð¤»¤ë¡ªÀµ¤·¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºî¤êÊý
¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çµ»ö
¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤äÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÎÀâÌÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¹Å¤¯¤ÆÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥³¥Ä¤ò²òÀâ
▶ ¥´¥ë¥Õ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡É3¤Ä¤È¤Ï¡©¡Ö¥ß¥¹¤ò¡Ä¡×
▶ Îý½¬¾ì¤Ç¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥³ー¥¹¤À¤È¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡ª¤½¤Î¿¼～¤¤ÍýÍ³¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¤Þ¤È¤á
50Âå½÷À¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ï³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÌÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÂÎÎÏ¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡ÖÇ¯Îð¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¿´¹½¤¨¤¬Âç¤¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ó¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈôµ÷Î¥¤ÎÇº¤ß¤Ï½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤ËÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ç¤é¤º¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£