¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥ë¥¹¥¯½£ Ã¥´ÔºîÀï¡×»²²Ã¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊóÆ»
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î±Û¶¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÃ¥´ÔºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤À¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬28Æü¤ËÊó¤¸¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¤ÎÃ¥´ÔºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬¼Í·â·±Îý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¤ÎÀïÆ®³èÆ°Ãæ¤À¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢½¸Íî¤òÃ¥´Ô¤·¥í¥·¥¢Ê¼¤ÈËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬Êú¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¡×¤Ë´ð¤Å¤¥í¥·¥¢¤ò·³»ö»Ù±ç¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼¤Î±ÑÍºÅª¹Ô°Ù¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾òÌó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤ÏÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë·³»ö»Ù±ç¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£