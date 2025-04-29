·ÝÎò30Ç¯¡¢33ºÐÇÐÍ¥à·ãÊÑáÁ´¿È¿¿¤ÃÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÛÁü¤ÎÍÚ¤«¼Ð¤á¾å¡×¡Ö°µ´¬¡×¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
È±¤â´é¤â¿¿¤ÃÇò¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷ÂÀ°ì(33)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á´¿È¿¿¤ÃÇò¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÉñÂæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÇï¼ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È15ºÐ¤Îº¢¡¢¿ô½½¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÂç½°±é·à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç1500¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Çï¼ê¤Î²»¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢´¶Æ°¤·¤¿Æü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢25Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¡ÖI'M A SHOW¡×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖTAICHI SAOTOME 30TH ANNIVERSARY STAGE¡×¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡·ÝÎò30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¼Çµï¤È¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤·¤áÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¡áOTOGI¡×¤Ç¤Î°ìËë¤Ç¡¢Çò¤¤°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Áá²µ½÷¤Ï´é¤âÇò¤¯ÅÉ¤é¤ì¡¢Ä¹¤¤ÇòÈ±»Ñ¤Çµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ê¸¤ÇÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¡Ö³§¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÃ£¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÀÆü¤òÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÌÀÆü¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤ÎÍÚ¤«¼Ð¤á¾å¤ò¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£