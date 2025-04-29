²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½ê ²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡Á ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤äºÄ¸¢¼ÔÇË»º¤Ë¤è¤ë»ö¼ÂµæÌÀ¤ÇÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç ¡Á
¡¡º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤±¤¬¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç·¿º¾µ½¤ä¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤Î»ö·ï¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¡¢½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î¡Ê²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤À¡£
¡¡º¾µ½¤òÄÉµá¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¾µ½»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÁê¼êÊý¤ÎÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÇË»º³«»Ï·èÄê¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢²ÃÆ£ÊÛ¸î»Î¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿°Æ·ï¤ä½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î
¡¡2007Ç¯·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡ÊÈô¤Óµé¤Î¤¿¤á¡Ë¡¢2010Ç¯Æ±Ë¡²ÊÂç³Ø±¡¡£
¡¡2014Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö½¸ÃÄÁÊ¾Ù¡×¡¢¡Ö¥¹¥ë¥¬¶ä¹ÔÉÔÀµÍ»»ñ¡×¡¢¡ÖÇ®³¤ÅÚÀÐÎ®½¸ÃÄÁÊ¾Ù¡×¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹X»õ²Ê¶ºÀµ¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¼ÒºÄ»ö·ï¡×¡¢¡ÖL&A Investment¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸»ö·ï¡×¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥¨¡¼¥¹»ö·ï¡×¡¢¡ÖBUONO»ö·ï¡×¡¢¡Ö¥ê¥×¥é¥¹»ö·ï¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¾ÃÈñ¼ÔÈï³²¡¢Åê»ñº¾µ½¤Ê¤É¤ÎµßºÑ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤ÎÆÃ¿§¤Ï
¡¡²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤äÂçµ¬ÌÏÊ¶Áè¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦»ä¤È¡¢´ë¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤«¤éÊÆ¹ñ¾å¾ìÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦¹ìÌÚÇî¿®ÊÛ¸î»Î¤Î»öÌ³½ê¤¬¹çÊ»¤¹¤ë·Á¤Ç2024Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤È¹ìÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ±¤¸·ûË¡¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ÎË¡Î§²È¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤ò¤È¤â¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âç·¿¤Îº¾µ½¤ä¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤Î»ö·ï¤òÆÃ¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬Â¿¿ô¤ËµÚ¤ÖÂç·¿¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Î¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÈï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½º¾µ½»ö·ï¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï
¡¡»ä¤Ï28ºÍ¤Î»þ¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3¡Á4Ç¯ÌÜ¤Îº¢¤Ë°·¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö½¸ÃÄÁÊ¾Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤äº¾µ½»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤À¡£Â¿¤¯¤Î¶ì¤·¤àÈï³²¼Ô¤Î»Ñ¤ò¤ß¤ÆÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¾ÃÈñ¼ÔÈï³²¤äº¾µ½»ö·ï¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Î°Æ·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£Ã´Åö¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö°Ê³°¤À¤È¡¢ÌµÅÐÏ¿¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÊç½¸¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Ë¤è¤ê650²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿Åê»ñº¾µ½¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥¨¡¼¥¹»ö·ï¡×¤À¡£Âç³Ø¤ò½Ð¤ÆÆ¯¤½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷À¤¬Èï³²¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¼«»¦¤Ë»ê¤ë¤Ê¤É¶»¤¬ÄË¤¤»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï¡¢»õ²Ê¶ºÀµ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¶ºÀµÈñÍÑ¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Êó½·¤¬·î¡¹»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤´µ¼Ô¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹X»õ²Ê¶ºÀµÈï³²¡¦¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¼ÒºÄ»ö·ï¡×¡£¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹X¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿THE GRANSHIELD¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Êó½·°Ê³°¤Ë¤â¼«¼Ò¤Î¼ÒºÄ¤ò°ìÈÌÅê»ñ²È¤Ë¡ÖÇ¯Íø20¡ó¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú³ÎÄê¡×¤Ê¤É¤òëð¤¤È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Êó½·¤ä¼ÒºÄ¤ÎÍøÂ©¤â»ÙÊ§¤¤¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤È´µ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÍ½Ìó¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼£ÎÅ¤âÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£»ÙÊ§¤¤¤È¼£ÎÅÃæ¤Î»õ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ë½¸¶â¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÈï³²¼Ô358Ì¾¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¤ËÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¤ÎÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò·Àµ¡¤Ë°ìÏ¢¤Î¼óËÅ¼Ô¤Îº¾µ½¤¬È¯³Ð¤·¡¢¼óËÅ¼Ô¤Ïº¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÌ¾ÌÜ¤ÇÅê»ñ²È¤Ê¤É¤«¤éÌó150²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖL&A Investment¡Ê¢¨3¡Ë¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê¢¨4¡Ë»ö·ï¡×¤ä2021Ç¯7·î¤ËÈ¯À¸¤·¡¢28¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇ®³¤ÅÚÀÐÎ®»ö·ï¡×¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òëð¤¤½¸¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖBUONO¡Ê¢¨5¡Ë»ö·ï¡×¡¢¼óËÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¤òÅê»ñ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È»ÅÎ©¤Æº¾µ½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ê¥×¥é¥¹¡Ê¢¨6¡Ë»ö·ï¡×¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥¨¡¼¥¹»ö·ï¤È¥ê¥×¥é¥¹»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡ÁÊÈ½·è¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿THE GRANSHIELD¤È¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¤Û¤«°ìÏ¢¤Î¼óËÅ¼Ô¡¢L&A Investment¤È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢BUONO¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½¸ÃÄ¤ÇÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢¨1¡¡¡Ê³ô¡ËTHE¡¡GRANSHIELD¡ÊTSR¥³¡¼¥É:017491819¡Ë¡£2023Ç¯12·îÇË»º³«»Ï¡£
¢¨2¡¡¥È¥é¥¹¥Æ¡¼¥ë¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:012942588¡Ë¡£2023Ç¯10·îÇË»º³«»Ï¡£
¢¨3¡¡¡Ê³ô¡ËL¡õA¡¡Investment¡ÊTSR¥³¡¼¥É:130968196¡Ë¡£2024Ç¯10·îÇË»º³«»Ï¡£
¢¨4¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊTSR¥³¡¼¥É:698366824¡Ë¡£2024Ç¯10·îÇË»º³«»Ï¡£
¢¨5¡¡BUONO¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:294582657¡Ë¡£2024Ç¯8·îÇË»º³«»Ï¡£
¢¨6¡¡ ¸½ºß¤Î¾¦¹æ¤Ï¡Ê³ô¡Ë£Ì£õ£ç£á£ò£ï£²£¶¡ÊTSR¥³¡¼¥É:298113210¡Ë
²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½ê
¡½¤Ê¤¼ÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤Î¤«
¡¡²Ã³²¼Ô¤Î¶âÁ¬¤ÎÆ°¤¤¬ÄÉ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¡£½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ÏÄóÁÊ¤·¤Æ¤«¤é¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶âÁ¬²ó¼ý¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¡£º¾µ½²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¸å¡¢±£¤·ºâ»º¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤³°¤ËÆ¨¤¬¤¹¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÇË»º¤Ï¶âÁ¬¤ÎÆ°¤¤òÄÏ¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇË»º¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿ÇË»º´Éºâ¿Í¤¬ÇË»º¼Ô¤Îºâ»ºÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î
¡¡¸½¶â¤«¤éÍÂÃù¶â¡¢²áµî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¶âÁ¬¤ÎÆ°¤¤âÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢²Ã³²¼Ô¤Î±£¤·ºâ»º¤ä³¤³°¤ËÆ¨¤¬¤·¤¿»ñ¶â¤Ê¤É¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤Îºâ»º¤òÈï³²¼Ô¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡²Ã³²¼Ô¼«¿È¤¬³¤³°¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¤ò´ë¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÇË»º¼êÂ³¤Ãæ¤Ï³¤³°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÇû¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º¾µ½»ö·ï¤Ï¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¤ß¤Ç¾Úµò¤¬½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Ã±¤Ë±¿ÍÑ¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤ÎË¡¿ÍÆâ¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢º¾µ½¤Î¼ÂÂÖ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¡¢Èó¾ï¤Ë»ö·ï²½¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¾Úµò¤«¤é¡¢»ö·ï²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï
¡¡½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤¬°ìÈÌÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ë¡£ÇË»º¤Ïº¾µ½»ö·ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¿½¤·¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÏÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëºÝ¤ÎÍ½Ç¼¶â¤¬¹â³Û¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£1,000¡Á2,000Ëü±ß°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤Ï¤¶¤é¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÅö»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Í½Ç¼¶â¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀè¤ËÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¼Ìµ¤À¼¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯½¸¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¤¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÈï³²¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤¬Ê£»¨¤ÊÅÀ¤À¡£º¾µ½»ö·ï¤Ï¥Þ¥ë¥ÁÅª¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ñÙ¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤ÈñÙ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Âç·¿¤Î»ö·ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Åö»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î°Æ·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤¤¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼«¸ÊÇË»º¤Ê¤É¤òÁªÂò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¼Ô¤À¤±¤¬¶ì¤·¤àÍýÉÔ¿Ô¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÇË»º¿½Î©¤ä·º»ö¹ðÁÊ¤òº£¸å¤âÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¼ÔµßºÑ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º¾µ½¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼Ò²ñÀµµÁ¤Çµö¤»¤Ê¤¤»ö·ï¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¤â²ÃÆ£ÊÛ¸î»Î¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2025Ç¯4·î25Æü¹æ·ÇºÜ¡ÖWeeklyTopics¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë