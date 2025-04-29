¥É¥¤¥Ä¿·³°Áê¤Ë¥ï¡¼¥Ç¥Õ¡¼¥ë»á¡¡¼¡´ü¼óÁê¤¬³ÕÎ½¸õÊä¤òÈ¯É½
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Ç¼¡´ü¼óÁê¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁ¡ÊCDU¡Ë¤Î¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¤Ï28Æü¡¢ÅÞ¤Î³ÕÎ½¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¡¢³°Áê¤Ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥ï¡¼¥Ç¥Õ¡¼¥ë»á¡Ê62¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¸µ·³¿Í¤Ç¥á¥ë¥Ä»á¤Î³°¸òÀ¯ºö¸ÜÌä¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇCDU¤È»ÐËåÀ¯ÅÞ¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡ÊCSU¡Ë¤¬Âè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè3ÅÞ¤ÎÃæÆ»º¸ÇÉ¡¢¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡ÊSPD¡Ë¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¡£5·î6Æü¤ËÏ¢Ë®µÄ²ñ¡Ê²¼±¡¡Ë¤Ç¥á¥ë¥Ä»á¤ò¼óÁê¤ËÁª½Ð¤·¡¢¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ëÊý¸þ¡£
¡¡CDU¤Ï4·î28Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢SPD¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£CSU¤Ï´û¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£