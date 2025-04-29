ÉáÃÊ¤È°ã¤¦½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤È¶¦¤Ë¡Ä´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥ê¥¾¡¼¥ÈSATONO¡×6·î¤Ë¸ÞÇ½Àþ¤Ç½é±¿¹Ô JRÅìÆüËÜ
JRÅìÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖSATONO¡×¤¬6·î¡¢¡ÖR(¥ê¥¾¡¼¥È)-SATONO¡×¤È¤·¤Æ¸ÞÇ½Àþ¤Ç½é¤á¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¼ÖÁë¤«¤é¡¢½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖSATONO¡×¤Ï2Î¾ÊÔÀ®¤ÎHB-E300·Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷Îó¼Ö¡£ÉáÃÊ¤ÏÆîÅìËÌ¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦»³·Á¸©¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÀÄ¿¹¸©¤Ç¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤¢¤¹¤Ê¤í¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¡£1¹æ¼Ö¤ÏÎÐ´ðÄ´¡¢2¹æ¼Ö¤ÏÀÄµ®½Å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»³Ìî¤ä²ÏÀî¤Ê¤ÉÆîÅìËÌ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖR(¥ê¥¾¡¼¥È)-SATONO¡×¤Î±¿¹ÔÆü¤Ï¡¢2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Î6Æü´Ö¡£2Î¾ÊÔÀ®¡¦Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤·¤é¤«¤ß¡×¤¬Áö¤ë¸ÞÇ½Àþ¤Î½©ÅÄ¡Á¹°Á°´Ö¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¸ÞÇ½Àþ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤·¤é¤«¤ß¡×¤¬Âþ¸«Àþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¡ª Ê¡Åç¸©¤ÈJRÅìÆüËÜ¤¬¶¨ÎÏ
https://tetsudo-ch.com/13000477.html
Ää¼Ö±Ø¤Ï¡¢È¬Ïº³ã±Ø¡¢ÅìÇ½Âå±Ø¡¢Ç½Âå±Ø¡¢¤¢¤¤¿Çò¿À±Ø¡¢´ä´Û±Ø¡¢½½Æó¸Ð±Ø¡¢¥¦¥§¥¹¥ÑÄØ»³±Ø¡¢¿¼±º±Ø¡¢Àé¾öÉß±Ø¡¢òÍ¥±Âô±Ø¡¢Î¦±ü¿¹ÅÄ±Ø¡¢ÌÚÂ¤±Ø¡¢¸Þ½êÀî¸¶±Ø¡¢Î¦±üÄáÅÄ±Ø¡¢ÈÄÌø±Ø¡¢Æ£ºê±Ø¡¢ÀîÉô±Ø¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨Àé¾öÉß±Ø¤Ï¡ÖR-SATONO3¹æ¡×¤Î¤ßÄä¼Ö¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤ÅSATONO¡×¤Ï·´»³¡Á´îÂ¿Êý´Ö¡¢¡Ö¤¤¤í¤É¤êSATONO¡×¤ÏÀçÂæ¡Á»³·Á´Ö¡¢¡Ö¤À¤ÆSATONO¡×¤ÏÀçÂæ¡Á½÷Àî´Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊSATONO ¼Ì¿¿¡§katsumi / PIXTA¡Ë
¡ÊÎ¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤Î¾ðÊó¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡Ë