¸µ¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁÈþ¿Í¥Þ¥Í¤¬ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎÈþ¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢£²£³Ç¯£¸·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·¤¿³òß·¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤¬£²£¶ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±¥ö·î¸å¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö£µ¡¿£²£µ¤ËÆüËÜ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤â¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï»Ä¤ê¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¸³è¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥ÈÅ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤ë¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¯¤ë£±¥ö·î¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¥·¥É¥Ë¡¼¤È¥Ñ¡¼¥¹¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤¯Í½Äê¡ª¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡££µ·î¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤ëÍ½Äê¡Ä¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£