ËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¡ÆüËÜ¤Î¡ÖÆì¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡Ö¥ª¥µ¥ì¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÎÈ¿¶Á¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿°Ø»Ò¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯È¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö°Ø»Ò¤¬¥ª¥µ¥ì¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤ÆÍß¤·¤¤!!¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Íµ¤¡ªËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°´Ñ
¡¡ËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë ¡ÁËÌ²¤¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤Ø¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î5¥«¹ñ¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢»æ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢ËÌ²¤¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÉ÷·Ê¤ò±Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯È¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ü¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÈ¯¤Î·úÃÛ²È½¸ÃÄ¡¢¡ÖBIG¡Ê¥Ó¥ã¥ë¥±¡¦¥¤¥ó¥²¥ë¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNawabari¡×¤À¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éå«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÆì¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÆì¤ÇÁÇºà¤ò·ë¤ó¤À»þ¤Ë¸½¤ì¤ë·Á¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¡ÖËüÇî¤Î¡ØËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÏºÂ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Ø»Ò¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹âµé¤Ê°Ø»Ò¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Íµ¤¡ªËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°´Ñ
¡¡ËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë ¡ÁËÌ²¤¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤Ø¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î5¥«¹ñ¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢»æ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢ËÌ²¤¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÉ÷·Ê¤ò±Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¡ÖËüÇî¤Î¡ØËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÏºÂ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Ø»Ò¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹âµé¤Ê°Ø»Ò¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£