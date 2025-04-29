¡ÚËÜÆü¤«¤é¡Ûº£Ç¯¤Ï¤è¤êÇ»¸ü¤ÇÍ¾±¤¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÂÎ¸³¡Ä¡É¤´Ë«Èþ¥´¥Ç¥£¥Ð¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡É°ìÂÀè¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¿
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤¬¡¢29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤È¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤Î2¼ï¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿·ºî¤¬½Ð¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ø»²²Ã¤·¡¢°ìÂÀè¤Ë¿·ºî¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤âìÔÂô¤Ê¡È¥´¥Ç¥£¥Ð¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡É
¡¡2014Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢Îß·×3.1²¯ÇÕ¤òÈÎÇä¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë85¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡È¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¤â¤Ã¤È¤´µ¡·ù¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¦ÉÊËÜÉôFFÉôÄ¹¡¦¹âÁÒ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥â¥í¡¼»á¤¬´Æ½¤¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ä¥Ë¥Ã¥¯»á¼«¤é¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥´¥Ç¥£¥ÐW¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÇÛ¹ç¡£³ê¤é¤«¤µ¤È¿©´¶¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÇÍ¾±¤¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ ¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬°î¤ì¡¢ìÔÂô¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾¯¤·¤Å¤Äº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÎÇ»¸ü¤µ¤äÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ °ìÊý¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£²Ì¼Â´¶¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ ¤³¤Á¤é¤â¡¢ºòÇ¯¤è¤êÆ±¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò2ÇÜ¡¢çõ²ÌÆù¥½¡¼¥¹¤ÎÎÌ¤ò1.4ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡£¤¢¤Þ¤êº®¤¼¤º¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡£¾¯¤·¤Å¤Äº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çº®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó°û¤ß¿Ê¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°û¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥ä¥Ë¥Ã¥¯»á¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬ÆÏ¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤Î¥Þ¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢Îß·×3.1²¯ÇÕ¤òÈÎÇä¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë85¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡È¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¤â¤Ã¤È¤´µ¡·ù¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¦ÉÊËÜÉôFFÉôÄ¹¡¦¹âÁÒ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥â¥í¡¼»á¤¬´Æ½¤¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ä¥Ë¥Ã¥¯»á¼«¤é¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥´¥Ç¥£¥ÐW¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÇÛ¹ç¡£³ê¤é¤«¤µ¤È¿©´¶¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÇÍ¾±¤¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ ¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬°î¤ì¡¢ìÔÂô¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾¯¤·¤Å¤Äº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÎÇ»¸ü¤µ¤äÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ °ìÊý¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£²Ì¼Â´¶¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ ¤³¤Á¤é¤â¡¢ºòÇ¯¤è¤êÆ±¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò2ÇÜ¡¢çõ²ÌÆù¥½¡¼¥¹¤ÎÎÌ¤ò1.4ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡£¤¢¤Þ¤êº®¤¼¤º¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡£¾¯¤·¤Å¤Äº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çº®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó°û¤ß¿Ê¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°û¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥ä¥Ë¥Ã¥¯»á¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬ÆÏ¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤Î¥Þ¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£