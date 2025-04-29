¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿ÍÉ¬¸«¡ª¡¡¼Ò²ñ¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ËÄ©¤à¡í¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ¡í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡ª
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀ¾¿¹Ï©Âå¤µ¤ó
¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤À¤í¤¦¡£°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Þ¤Ç¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÏ¢½ñ¤Ïº£¤â¤Ê¤ª½ÐÈÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÁ°¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¢¤é¤¬¤¦¡×¥É¥é¥Þ23ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿°ìºý¤À¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ø¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ ¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ù
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤¢¤é¤¬¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÌäÂê¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À¾¿¹Ï©Âå¡Ê°Ê²¼¡¢À¾¿¹¡Ë¡¡ºÇ½é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥Ö¥ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¨¤Ð¸½Âå¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤é¤¬¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤¬¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò¸«¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÁÈ¿¥¤ÈÏ«Æ¯¡×¡ÖÎø°¦¤Î¸½ºßÃÏ¡×¡ÖÀ²Ã³²¡×¡Ö¤¿¤¿¤ß¤æ¤¯Êë¤é¤·¡×¤Ê¤É¤Î¾Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¡¢º£¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥É¥é¥Þ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾¿¹¡¡»ä¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÉÑÈË¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤äÎò»Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡½¡½¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¾Ò²ð¤Î»ÅÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À¾¿¹¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÀïÁè¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¼Ò²ñ¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Ø¤Îº¹ÊÌ¡½¡½¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤´ë²è¤Ï°ìÈÌÅª¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁ°Îã¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¡£´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÏÊÕ¤¢¤ä¤µ¤óµÓËÜ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä½÷À¤Î¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½SNS¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Î¹Í»¡¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ÊÁ°¤«¤é"¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ"¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¾¿¹¡¡Îã¤¨¤Ð³¤Ìî¤Ä¤Ê¤ß¤µ¤ó¸¶ºî¡¢ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤óµÓËÜ¤Î¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎÊ¸Ì®¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ö¤¤¡×¤ò¥É¥é¥Þ¤¬²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤¢¤ä¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡¡¡½´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¡½¡Ù¤âËè½µ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í¶Ã×¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¸¶È¯»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬ÈãÈ½Åª¤ÊÊ¸Ì®¤ÇÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¼Ò²ñÅª¤ÊºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸µÍµÆó¤µ¤óµÓËÜ¤Î¡ØÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¤¬¼õ¤±¤¿ÀÈï³²¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢²Ã³²¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ¹¿å¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¡¢Âà¿¦¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡ÖÌÚÍË22»þ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢À²Ã³²¤òµö¤µ¤Ê¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤µ¤ì¤Æ¤â·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤¦½÷À¤ò¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡Ø»ä¤Î²ÈÀ¯É×¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÃË½÷¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
À¾¿¹¡¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤È¤«¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡Ù¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¡¢Â³ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢À¾¿¹¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë´î¤Ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾¿¹¡¡²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤é¡¢²£¼´¤Ë¶µ°é¤ÈÀ¯¼£¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè²ó¡ÖÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¡×¡ÖÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¡×¡Ö¶µ°éÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤¬½Ä¼´¡¢¤Ä¤Þ¤êÌÌÇò¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À¾¿¹¡¡ÆüËÜ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ²È¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºä¸µÍµÆó¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ØMother¡Ù¤Ï¤¸¤á²¿ºî¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡ÖÆüËÜ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ä¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¸³è¤ä¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Ìµ°Õ¼±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ò±Ç¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾¿¹Ï©Âå¡Ê¤Ë¤·¤â¤ê¡¦¤ß¤Á¤è¡Ë
°¦É²¸©½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¡¢¥é¥¸¥ª¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¼ç¤Ê»Å»öÊ¬Ìî¤Ï¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤äÈãÉ¾¤Ê¤É¡£2016Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÁª¾©°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´Ú¹ñ¥Î¥ï¡¼¥ë¡¡¤½¤Î·ã¾ð¤ÈÀ®½Ï¡Ù¡ÊP¥ô¥¡¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥È¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤È¤Î¶¦Ãø¤Ë¡Ø´Ú¹ñ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡½¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎµÏ¿2014¡Á2020¡Ù¡Ê¶ðÁð½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë
¢£¡Ø¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ ¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ù
303BOOKS¡¡1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¤äÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¤¹¤ëÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞËÜ¡£Æü¡¹ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÒ´¶¤Ë¤È¤é¤¨¤¿23ºîÉÊ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é½ñ¤¿Ô¤¯¤¹¡£¡ÖÁÈ¿¥¤ÈÏ«Æ¯¡×¡ÖÎø°¦¤Î¸½ºßÃÏ¡×¡ÖÀ¸¿£¡×¡ÖÀ²Ã³²¡×¡Ö¤¿¤¿¤ß¤æ¤¯Êë¤é¤·¡×¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÊ¬´ôÅÀ¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î7¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢´¬Ëö¤Ë¤Ï2024Ç¯ÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¢µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿
¡Ø¤¢¤é¤¬¤¦¥É¥é¥Þ ¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ù303BOOKS¡¡1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌðÆâÍµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹¬ÅÄ¿¹