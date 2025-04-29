¡Ö³ð»ÐËå¡×Èþ¹á¡¡»Ð¡¦¶³»Ò¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¥Ò¥í¥ß¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼´¶³Ð¡©¡×
¡¡¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡Ö³ð»ÐËå¡×¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡×¡Ê·îÍË¸å8¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ëå¡¦Èþ¹á¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬»Ð¡¦¶³»Ò¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤ÎÅú¤¨¤¬½¨°ï¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶³»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Èþ¹á¤Ï¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ô°é¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¤«¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö¶³»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼´¶³Ð¡©¡×¤È¸À¤¤¡ÖÂç»ö¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡Èþ¹á¤â¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´ÈÓ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¼å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¥¨¥µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¶³»Ò¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£