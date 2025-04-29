ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡¢»äÉþ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¶âÀî¼ÓÌí¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¡¡¶âÀî¼ÓÌí¤Î»äÉþ»Ñ
¡¡¶âÀî¤¬¸ø³«¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤Ï¡¢ºÙ¤¤Çò¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþ¤¬¤³¤ì¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¤½÷¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÀî¼ÓÌí¤Ï2001Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¡ÖRay¡×¤Ç¤ÏÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶âÀî¼ÓÌí¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷saya.kanagawa_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¡¡¶âÀî¼ÓÌí¤Î»äÉþ»Ñ
¡¡¶âÀî¤¬¸ø³«¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤Ï¡¢ºÙ¤¤Çò¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþ¤¬¤³¤ì¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¤½÷¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÀî¼ÓÌí¤Ï2001Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¡ÖRay¡×¤Ç¤ÏÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶âÀî¼ÓÌí¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷saya.kanagawa_official¡Ë