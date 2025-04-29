¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò»¦³²¤« 48ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤òÂáÊá¡¡Æ±µéÀ¸¡Ö¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤ÊÍ§Ã£¡×¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô
µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô¤Î¼«Âð¤Ç15ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ´¬»ÔÎ®Î±¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦º´¡¹ÌÚ²Å»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢28Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ç¹â¹»À¸¤Î·ÅÂÀ¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤ÎÇØÃæ¤ò»É¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÌó1»þ´Ö¸å¡¢ÃÎ¿Í¤ËÏ¢¤ì¤é¤ìÀÐ´¬·Ù»¡½ð¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È¼«¼ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÅÂÀ¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¡§
ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤ÊÍ§Ã£¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÈÂ©»Ò¤Ï2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£