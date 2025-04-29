ã·Æ£ÈôÄ»¡ÖÀ¾Ìî¥«¥Ê²Î¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡×¤È»×¤¤ÇµÌÚºä46¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²Î¤¦¤â¡Ä
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÇØ¿¤Ó¡¦ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¶Ê¤ò½¸¤á¤Æ¡È²¼ÂÌÍú¤¥³¥ó¥Ô¡É¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£ã·Æ£¤Ï¥¤¥¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦1¶Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖSongs of Innocence¡¿U2¡×¡ÖÍÌ¾¤Ê¶ÊÁ´ÈÌ¡¿¥Ó¥ç¡¼¥¯¡×¡ÖÍÌ¾¤Ê¶ÊÁ´ÈÌ¡¿À¾Ìî¥«¥Ê¡×¤òµó¤²¤ë¡£
ã·Æ£¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖU2¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢iTunes¤Ë¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡©¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¤³¤ì¤Ï2014Ç¯¡¢U2¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥Ü¥Î¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎiTunes¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÌµ½þ¤Ç¼«Æ°ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
ã·Æ£¤Ï¡Ö10Âå¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤âÁ´Á³¤Þ¤À¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¤¤·¡¢U2¤â¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì±þ¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¡¢¤â¤¦1¸ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢±£ÊÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ëÉ÷¡É¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃ±½ã¤Ë¥Ó¥ç¡¼¥¯Ä°¤¤¤Æ¤¿¤é¥¯¡¼¥ë¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÌ¾¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤À¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¥Ó¥ç¡¼¥¯¼ç±é±Ç²è¤Î¡Ë¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡Ù¤È¤«¤â´Ñ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤È¤«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ç¡¢»ä¤¬¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ1¤Î²Æ¤ËÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²¿¤«¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¾Ìî¥«¥Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
ã·Æ£¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óºÇ½ª¡Ê¿³ºº¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢GENERATIONS¡¦¾®¿¹È»¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Åª¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÇØ¿¤Ó¡¦ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¶Ê¤ò½¸¤á¤Æ¡È²¼ÂÌÍú¤¥³¥ó¥Ô¡É¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£ã·Æ£¤Ï¥¤¥¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦1¶Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖSongs of Innocence¡¿U2¡×¡ÖÍÌ¾¤Ê¶ÊÁ´ÈÌ¡¿¥Ó¥ç¡¼¥¯¡×¡ÖÍÌ¾¤Ê¶ÊÁ´ÈÌ¡¿À¾Ìî¥«¥Ê¡×¤òµó¤²¤ë¡£
ã·Æ£¤Ï¡Ö10Âå¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤âÁ´Á³¤Þ¤À¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¤¤·¡¢U2¤â¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì±þ¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¡¢¤â¤¦1¸ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢±£ÊÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ëÉ÷¡É¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃ±½ã¤Ë¥Ó¥ç¡¼¥¯Ä°¤¤¤Æ¤¿¤é¥¯¡¼¥ë¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÌ¾¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤À¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¥Ó¥ç¡¼¥¯¼ç±é±Ç²è¤Î¡Ë¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡Ù¤È¤«¤â´Ñ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤È¤«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ç¡¢»ä¤¬¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ1¤Î²Æ¤ËÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²¿¤«¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¾Ìî¥«¥Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
ã·Æ£¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óºÇ½ª¡Ê¿³ºº¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢GENERATIONS¡¦¾®¿¹È»¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Åª¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£