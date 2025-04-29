¡ÚÌ¡²è¡Û¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÃæ¡¢¡È·Ù»¡´±6¿Í¡É¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸¡¡¥Ô¥ó¥Á¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Í§¿Í¤Î¡ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¥ï¥±¡ãºî¼Ô¼èºà¡ä
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö6¿Í¤Î·Ù»¡¤Ë¤«¤³¤Þ¤ì¤¿ÏÃ¡×¤¬¡¢X¤Ç¹ç·×2200°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢½¬¤¤»ö¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë6¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ËÂ³¤¤¤Æ¤½¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤éÏ¢Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·Ù»¡¤Î´Ø½ê¡Ä¡ª¡×¡ÖA¤¯¤ó¤¤¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤â·Ù»¡´±¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¾¯¤·¶ÛÄ¥
¡¡¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡Ö¾®³Ø4Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£²ó¡¢Ì¡²è¡Ö6¿Í¤Î·Ù»¡¤Ë¤«¤³¤Þ¤ì¤¿ÏÃ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡ÖÆü¡¹¤ÎÆüµ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ¡²è¤â¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¤¹¡×
Q.¤³¤Î¤È¤¡¢¤Ê¤¼·Ù»¡¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Íî½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¤³¤Î¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò½¤Íý¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯Çã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡Ö¶²¤é¤¯¥Ù¥ë¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
Q.¤³¤Î¤È¤½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤â°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¡¹¡ØÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡Ù¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾¯¤·ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Q.¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·Ù»¡¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡Ö¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÍÃ«¤È¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡ÖKindle¤ÇÌ¡²è¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥°¥Ã¥ººîÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×