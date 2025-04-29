¿ôÎÌ¸ÂÄêÉü¹ï¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ª¤ß¤ä¤²¤¤Ã¤×¡×¤¬150±ß¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡¡¤ªÅÚ»º¤ËÅº¤¨¤ÆÅÏ¤¹¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹
ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤â¤é¤¦¤Î¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¢¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¡£
¤À¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀä¹¥¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¥¢¥ì¤ò¤¢¤²¤¿¤é´î¤Ó¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÀè¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¤âÅìµþ±Ø¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ò¸«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ª¤ß¤ä¤²¤¤Ã¤×¡×¤À¡£
JRÅìµþ±Ø¹½Æâ1³¬¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖTOKYO!!!(¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ß¤Ã¤Ä)¡×¤ÎÅ¹ÆâÃæ±û¥ì¥¸Á°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÈ¢¡£Ãæ¤Ë¤Ï3Ëç¤Î¹Å¤á¤Î»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¤ËÅº¤¨¤ë¤¤Ã¤×¡×¤Ê¤Î¤À¡£
A·¿¹Å·ô¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¤É¤³¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤«¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦......¡ª
Æ±Å¹½ÐÅ¹»þ¤ÎJRÅìÆüËÜ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ª¤ß¤ä¤²¤¤Ã¤×¡×¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£
Å¹Æ¬¤ÎPOP¤Ë¤Ï¡Ö³«¶È»þ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ª¤ß¤ä¤²¤¤Ã¤×¿ôÎÌ¸ÂÄêÉü¹ïÈ¯Çä¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï¤Ò¤ÈÈ¢ÀÇ¹þ¤ß150±ß¡£Åìµþ±Ø¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²¤òÇã¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ËÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©