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1.Technology¡¿IP¡¿Engineering¡Êµ»½ÑÎÏ¡Ë
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3.Network effect¡¿
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4.Brand¡¿Awareness¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¡¦Ç§ÃÎÅÙ¡Ë
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7.Strategy¡Ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦ÀïÎ¬À¡Ë
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