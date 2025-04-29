¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦12°Ì¤Î¿Í¸ýÂç¹ñ¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦12°Ì¤Î¿Í¸ýÂç¹ñ¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎºÆÁª¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÏÍý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÍý¤È¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤äµ¤¸õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Î³ØÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀ¶È¤ä¹©¶È¡¢ËÇ°×¡¢Î®ÄÌ¡¢¿Í¸ý¡¢½¡¶µ¡¢¸À¸ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÀ¤³¦¤Î¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¡×¤ò³Ø¤Ö³ØÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÍý¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÃÏÍý¹Ö»Õ¤ÎµÜÏ©½¨ºî»á¡£¡ÖÅìÂçÃÏÍý¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÃÏÍýÃµµæ¡×¤Ê¤É¡¢Âå¥¼¥ß¤Ç³«¹Ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÍý¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÂå¥¼¥ß¤ÎÃÏÍý¤Î´é¡×¡£¶á´©¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿Í¸ýÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÆüËÜ¤ÏÅÚÃÏ¤â»ñ¸»¤â¤Ê¤¤¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÃÏÂÎ¹½Â¤¾å¡¢Å´¹ÛÀÐ¤Î»º½Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÀÐÌý¤äÀÐÃº¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤â¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÂ¿¤¯¤òÍ¢Æþ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¸»¾®¹ñ¤Ç¤¹¡£»ñ¸»¾®¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¯¤é¤¤¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¹ñ¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¹ñ¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½1¡¦25²¯¿Í¡Ê2023Ç¯¡Ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦Âè12°Ì¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸¶È¼ï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È´Ö¶¥Áè¤Ïµ»½Ñ¶¥Áè¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¥Áè¤¬¡¢µ»½Ñ¿å½à¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ»½Ñ¿å½à¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¿å½à¤òµá¤á¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¹â¤¤³ØÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤òÍß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¿å½à¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¿å½à¤â¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºî¤é¤ì¤¿¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤Î¿Í¸ý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÈÎÇä¸Ä¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï18¡óÄøÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖËÇ°×Î©¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆâ¼û°ÍÂ¸·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÂç¤¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥Ô¥ó¥Á¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò²½¤Ï¾ÍèÅª¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸º¾¯¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î15¡Á64ºÐ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý³ä¹ç¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î69¡¦92¡ó¤ò¶¤Ë28Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï58¡¦79¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¾å¡¢¾¯»Ò²½¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯ÎÏ³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Ë³Ø¤Ó¡¢²¿¤¬ºÇÁ±¤Ê¤Î¤«Êñ³çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë