ÆüËÜ³ô¡¢¡Ö°Â¤¯¡¢¶á¾ì¤Ç¡¢¼êÃ»¤Ë¡×¤ÎÍ¾²Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¡Ö¥×¥í¸·Áª¡¦¸ä³ÚÌÃÊÁ£µÁª¡×¤ò¼ÂÌ¾¾Ò²ð¡ª
2025Ç¯¤ÎÍ¾²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ö°Â¶áÃ»¡×¤ÎÍÍÁê¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£Âç¼êÎ¹¹Ô³Æ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ê£Ç£×¡Ë¤ÎÎ¹¹ÔÆ°¸þ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ£·¡Á£¸¡ó¸º¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£º£Ç¯¤ÎGW¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤ÐÈô¤ÓÀÐÏ¢µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¤ä±óÊý¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·×²è¤¬Î©¤Æ¤Ë¤¯¤¤¡£¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ÆüÊÂ¤Ó°Ê³°¤Ë¤â¥ì¥¸¥ã¡¼»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤ÏÂ¿¤¤¡£½ÉÇñÈñ¡¢Æþ¾ìÎÁ¡¢°û¿©ÈñÅù¤Î¾å¾º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÎÁê¾è¤ê¤ÇÀáÌó¤ò»î¤ß¤è¤¦¤Ë¤â¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ë¤Ï²áµîºÇ¹â·÷¤Ë¤¢¤ë¡£
¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¿¤ÓÇº¤àÃæ¤Ç·Ê¶·´¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÏÍ¾²Ë¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤ä¶á¾ì¤ÇµÙÆü¤ò¤¤¤«¤Ë³Ú¤·¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÁØ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£°Â¤¯¡¢¶á¾ì¤Ç¡¢¼êÃ»¤Ë³Ú¤·¤à¡Ö°Â¶áÃ»¡×¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Ï£Ç£×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿Í¾²Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ê7581¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê4·î25Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë 4,415±ß
¹ñÆâ1,038Å¹ÊÞ¡¢¥¢¥¸¥¢531Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯8·î´ü¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡£¶¯¤ß¤ÏÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ò°µÅÝ¤¹¤ë²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤À¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶²¼¤Ç¤â¡Ö²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¡×À¯ºö¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¼Ò¹©¾ì¡¦ÇÀ¾ì¤Î±¿±Ä¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¸½ÃÏ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¼è°ú´Ø·¸¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊÎÏ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¡×À¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²áµî2Ç¯´Ö¤ÇºÇ°ÂÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³ô²Á¤Ë¤Ï³ä°Â´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ëÁÆÍø±×Î¨¤Î°²½¤ä¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Î²¼¿¶¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²óÅ¾Î¨¡¢DX²½¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¼ý±×¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë°ú¤½Ð¤·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¡£2025Ç¯8·î´üËö¤ÇÁ°´üËöÈæ113Å¹ÊÞ¤Î½ãÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÆâ³°¤Î½ÐÅ¹·×²è¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¶¯¤Þ¤ë¾ÃÈñ´Ä¶¤Ç°ìÁØ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤À¡£
¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¡Ê4680¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê4·î25Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡881±ß
¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÊ£¹ç·¿¶ÈÂÖ¤Ï¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò»ý¤Ä¡£Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÅ¹ÊÞÌÖ¤Ï¡Ö¶á¾ì¡×¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö»þ´ÖÀ©¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤â¡Ö°Â²Á¡×¤ÊÍ¾²Ë³èÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¤Ï¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»ÜÀß¤ÇÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒ²óÅ¾Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¼ý±×À¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤¿ÊÆ¹ñÅ¸³«¤À¡£ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ê£¹çÍ·µ»»ÜÀß¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Í·¤Ó¾ì¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ¹Ù³°¤Î¼ã¼Ô¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¾å¾º¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÀáÌó»Ö¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤À¡£
ÅìÊõ¡Ê9602¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê4·î25Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡7,844±ß
ÅÔ»ÔÉô¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ï¡Ö¶á¾ì¡×¤Î¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç´°·ë¤¹¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¡×¤Ç¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥Ñ¡Ê»þ´Ö¸úÎ¨¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£Èæ³ÓÅª¡Ö°Â²Á¡×¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ÎºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¸ä³Ú¥×¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤ò¡ÖÂè4¤ÎÃì¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤È·à¾ì¸ø³«¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥¯¥ë·¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¦ÊªÈÎ¡Ê¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Î°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÅÔ¿´Éô¤ÎÍ¥ÎÉÉÔÆ°»º¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ï¡¢·Êµ¤ÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê¼ý±×¸»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£È×ÀÐ¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤Ï´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÆÃÀ¤â³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
U-NEXT¡Ê9418¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê4·î25Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡2,002±ß
¡ÖU-NEXT¡×¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢·î³Û¸ÇÄêÎÁ¶â¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤À¡£¼«Âð¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶á¾ì¡×¤Ç¤Î¸ä³Ú¾ÃÈñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö°Â²Á¡×¤Ê¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇØ·Ê¤À¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¡×¤Ç¤ÎÍ¾²Ë¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¼ý±×À¤â¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿Äê´ü¼ýÆþ¤ÈÄÉ²Ã²Ý¶â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ë¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¼ýÆþ¤ÎÈæÎ¨¤ÏÁ´¼ÒÇä¾å¹â¤ÎÌó8³ä¤ËÃ£¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÈÎ´ÉÈñÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¿å½à¤Î25¡óÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È³«È¯ÎÏ¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¹ñÆâOTT»Ô¾ì¡Ê¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤ÏNetflix¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖParavi¡×¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤êTBS¤ä¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÊüÁ÷ÇÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
GENDA¡Ê9166¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê4·î25Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡1,036±ß
¡ÖGiGO¡Ê¥®¡¼¥´¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹¥Ä´¡£ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼»Ô¾ì¤ÏÇ¯5¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï5,000²¯±ßÂæ¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼·ÊÉÊ¤ò¼è¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤¬À®Ä¹¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊM&A¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ËÀïÎ¬¤Ë¤è¤ëÅý¹ç¸ú²Ì¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¡Ö¥«¥é¥ª¥±BanBan¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥ó¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢Ìó255²¯±ß¤È¤¤¤¦Âç·¿Åê»ñ¤Ë¤è¤êËÌÊÆ¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÇã¼ý¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼104Å¹ÊÞ¤ÈÌµ¿Í¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥ß¥Ë¥í¥±¡Ë2,000¥«½ê¤Î±¿±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¼°¤Î¾®·¿¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÆ±ÍÍ¤ËÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤ÏM&A´ØÏ¢¤Î¼ý±×¤¬½½Ê¬¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÀÓ¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È´ØÏ¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÈ¼¤¦ÄÂ¶â¤ä¸ÛÍÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²È·×¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°Â¡¦¶á¡¦Ã»¡×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ØÏ¢´ë¶È¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤â²ÃÂ®¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÌó20Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¤ò¡Ö100Ëü±ß¡×Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éº£¤¤¤¯¤é¡©