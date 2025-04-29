NPT½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤¬³«Ëë¡¡´ä²°³°Áê¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç28Æü¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤ÎNPT¡á³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¤ÎºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤¿3²óÌÜ¤Î½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢´ä²°³°Áê¤¬ÄùÌó¹ñ¤Ç¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²°µ£³°Áê
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤âNPT¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¤è¤¯µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºÇÂç¸Â¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿NPT¡á³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¤ÎºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤¿3²óÌÜ¤Î½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢´ä²°³°Áê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÍèÇ¯¤Î²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄùÌó¹ñ¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî2²ó¤ÎºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤ÏÀ®²ÌÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤äÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤Ê¤É¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤Î½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£½àÈ÷°Ñ°÷²ñ¤ÏÍè·î9Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏµîÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Î»ÔÄ¹¤é¤â»²²Ã¤·¡¢µÄÏÀ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£