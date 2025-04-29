Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¢ÂçÅç¤Ë¿·¥ê¥¾¡¼¥È¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥×¡¼¥ë¤¬ÌÜ¶Ì
¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¢ÂçÅç¤Î»ÔÍ·µÙÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö½¡ÁüÂçÅç¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬º£½Õ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¸¼³¦Æç¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡¢ÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥×¡¼¥ë¡×¤¬ÌÜ¶Ì¤ÎÀä·Ê½É¡£ÅçÆâ¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¿À½É¤ëÅç¡×²¥ÎÅç¤òË¾¤à½¡ÁüÂç¼Ò¡Ö²ÄÅµÜÍÚÇÒ¡Ê¤è¤¦¤Ï¤¤¡Ë½ê¡×¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¤Ï¡¢ÍèÅç¼Ô¤ÎÁý²Ã¤äÂÚºß»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¸©ÆâºÇÂç¤ÎÎ¥Åç¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤ÇÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¿Í¸ýÌó550¿Í¡£»Ô¤Ï¡¢ÅçÆâ¤Î»ÔÍ·µÙÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¡£
¡¡Æ±¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï3·î21Æü¤Ë³«¶È¡£ÂçÅçÆîÀ¾Éô¤ÎËÒ¾ìÀ×ÃÏ¤òÍ½þ¤ÇÂß¤¹·Á¤Ç³«Àß¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×¡¼¥ë¡¢²°Æâ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ô¥£¥é4Åï¡¢¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥É¡¼¥à3Åï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹3Åï¡£Áí¹ç·úÀß¶È¤ÎÂçßÀÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¤ª¤ª¤Ï¤Þ¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡×¡ÊÆ±¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¡ÖÅç¤ËÅÀºß¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤ÆÂçÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¡ÁüÂçÅç¥ê¥¾¡¼¥È¡á0940¡Ê72¡Ë1000¡£
¡¡¡ÊÂç·¦Àµ°ì¡Ë