µÜÀ¤Î°Ìï¡ÖÄ«¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSoleil¡Ù¤Î´¶ÁÛ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð
ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿µÜÀ¤¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSoleil¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´¶ÁÛ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ØSoleil¡ÙÈ¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖBad Blood¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖBad Blood¡×¤òÄ°¤¯¤ÈËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤âÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª ËèÄ«¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ°¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê16ºÐ¡Ë
¡½¡½µÜÀ¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
µÜÀ¤¡§º£Ìë¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢ËÍ¤¬3·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSoleil¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é1¥õ·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª »þ´Ö¤Î¸Â¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ½ñ¤¹þ¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØSoleil¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤·¤«¤â¡ÖBad Blood¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ²Î»ì¤â»É·ãÅª¤À¤«¤éÍÙ¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÄÌ³ØÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¡ÖBad Blood¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤âºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ð¤«¤ê¤ÇËèÆüÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÏŽ¢STAY UPŽ£¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÄ°¤¯¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê17ºÐ¡Ë
¡½¡½µÜÀ¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¶ÊÄ´¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ž¢STAY UPŽ£¤Ç¤Ï¡ÈÌë¹¹¤«¤·¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡È¿¼Ìë¤Þ¤ÇÅ°Ìë¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Ä«Ä°¤¤¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBad Blood¡×¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Ä«¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡ÖÇ¤¬¤¤¤Ó¤¤Ç¡×¤È¤«¤ÏÌë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11681Ä°¼è´ü¸Â 5·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ØSoleil¡ÙÈ¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖBad Blood¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖBad Blood¡×¤òÄ°¤¯¤ÈËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤âÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª ËèÄ«¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ°¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê16ºÐ¡Ë
¡½¡½µÜÀ¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
µÜÀ¤¡§º£Ìë¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢ËÍ¤¬3·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSoleil¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é1¥õ·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª »þ´Ö¤Î¸Â¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ½ñ¤¹þ¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØSoleil¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤·¤«¤â¡ÖBad Blood¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ²Î»ì¤â»É·ãÅª¤À¤«¤éÍÙ¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÄÌ³ØÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¡ÖBad Blood¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤âºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ð¤«¤ê¤ÇËèÆüÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÏŽ¢STAY UPŽ£¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÄ°¤¯¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê17ºÐ¡Ë
¡½¡½µÜÀ¤¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¶ÊÄ´¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ž¢STAY UPŽ£¤Ç¤Ï¡ÈÌë¹¹¤«¤·¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡È¿¼Ìë¤Þ¤ÇÅ°Ìë¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Ä«Ä°¤¤¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBad Blood¡×¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Ä«¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡ÖÇ¤¬¤¤¤Ó¤¤Ç¡×¤È¤«¤ÏÌë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11681Ä°¼è´ü¸Â 5·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/