¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ªÇú¾Ð¡×¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎËÜµ¤¤ÎÊÑ´é¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤¹¤Ã¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´é¡ª¡ª¤¬¡Ä¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¤É¤¦¤·¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¡È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡ÉÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢£µ·î£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë£Î£È£Ë¤Î¡Ö£Ì£É£Æ£Å¡ª½Õ¡×¡Ê¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²¿¤«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ»Ñ¤ÇÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¡ô²¶¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤¥¤¥¤¦¤¢¤¡¤¦¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÏÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤¿´é¤¬²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È±¤¬¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹±»Ê¤¯¤ó¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ª¡Á¥ä¥Ð¥¤¡×¡ÖÊÑ´éÅ·ºÍ¡×¡Ö´é¡ª¡ª¤¬¡Ä¤³¤ì¤Ï¡©¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ªÇú¾Ð¡×¡Ö¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ÆÊ¢Êú¤¨¤ë¤î¡×¡Ö¤¹¤Ã¡¢¤¹¤Ã¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡©¡©¡©¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤£÷£÷£÷£÷£÷¿å¾å¤¯¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£