ËÇ°×ÀïÁè¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÃæ¹ñAI»º¶È¤ÎÈëÌ©¡½ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖËÇ°×ÀïÁè¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÃæ¹ñ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»º¶È¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡ÖÀ¤³¦¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óÈ¯¤Î´ØÀÇ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÍò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÁê¼¡¤°AI´ØÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ï¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤À¡×¤È¤·¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ°²èÀ¸À®¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¡¢AI¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÎZhipu AI¤¬¿·µ¬¾å¾ì¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤¬ÉÂ±¡¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI³«È¯¤¬µ°Æ»¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¹ñÆâ»º¶È¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ï´ØÀÇ¤ÎÂÇ·â¤«¤é¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬AI¤ÎÀ¤³¦Åª¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹Ãæ¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï²¿¤¬µ¯¤ÆÀ¤ë¤«¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÀ¯ºö»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö14²¯¿Í¤Î¹ñÌ±¤¬AIµ»½Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÏAI¤Î²ÄÇ½À¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥×¥½¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿À®¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î83¡ó¤Ç¡¢AI¤¬·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î3ÇÜ¤Ë¾å¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ®¶¸¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ÎÏÈ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¸ÐËÌ¾Ê¤ÎÇÀ²È¤¬¹ë±«¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤áAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¹âÅÙ¤ÊAI¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏAI¥Ä¡¼¥ë¤Î¹ÈÏ¤ÊÆ³Æþ¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ³Æþ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÍ¥°ÌÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÇ°×ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»º¶È¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌµþ¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ø¤ÎÌî¿´¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸½ºß¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ï¤º¤«¿ôÆü¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÏÃæ¹ñ¤¬AI´ØÏ¢¤ÎÏÀÊ¸¿ô¤ÈÆÃµö¿ô¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀÇ½º¹¤ò½Ì¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëºÇÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎAIÈ¯Å¸¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í½õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëº®Íð¤¬¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎAI¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥°ÌÀ¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëËÇ°×ÀïÁè¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÌö¿Ê¤ËºÆ¤ÓÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë