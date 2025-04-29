¡¡ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤·¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦£Ç£±¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢µþÅÔ¡Ë

¡¡½Õ¤Î£·½µÏ¢Â³£Ç£±¥í¡¼¥É¤¬ÅÁÅý¤Î½Õ½â¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º®Àï¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ÎÄº¾å·èÀï¡£¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤ÏºÇÍ­ÎÏ¥í¡¼¥Æ¤Ç¤¢¤ëºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ò¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤ÇÀ©¤·¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥×É¾²Á¤È¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯£´ºÐÇÏ¤Ç½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£ÓÇÆ¼Ô¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¤â£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¢§·¹¸þ¡Ê²áµî£±£°Ç¯¡Ë

¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢£²£±¡õ£²£²Ç¯¤Ïºå¿À¤Ç³«ºÅ¡£

¡¡¢§¿Íµ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¡Ò£´¡¦£³¡¦£°¡¦£³¡Ó

¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¡Ò£µ¡¦£°¡¦£±¡¦£´¡Ó

¡¡£³ÈÖ¿Íµ¤¡Ò£±¡¦£°¡¦£±¡¦£¸¡Ó

¡¡£´ÈÖ¿Íµ¤¡Ò£°¡¦£±¡¦£´¡¦£µ¡Ó

¡¡£µÈÖ¿Íµ¤¡Ò£°¡¦£²¡¦£°¡¦£¸¡Ó

¡¡¾¡¤ÁÇÏ¤ÏÁ´¤Æ£³ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¡£

¡¡¢§½êÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡Èþ¡¡±º¡Ò£³¡¦£²¡¦£²¡¦£³£·¡Ó

¡¡¡¡·ª¡¡Åì¡Ò£·¡¦£¸¡¦£¸¡¦£¹£¸¡Ó

¡¡¾¡¤Á°È¤Ï·ªÅì½êÂ°ÇÏ¡¢¾¡Î¨¤ÏÈþ±º½êÂ°ÇÏ¤¬Í¥Àª¡£

¡¡¢§¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Ò£´¡¦£¶¡¦£µ¡¦£µ£°¡Ó

¡¡¡¡Æü·Ð¾Þ¡Ò£²¡¦£±¡¦£²¡¦£³£·¡Ó

¡¡¡¡ÂçºåÇÕ¡Ò£²¡¦£±¡¦£°¡¦£µ¡Ó

¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£Ç£²»þ¤â´Þ¤à

¡¡Í­ÇÏµ­Ç°¡Ò£±¡¦£°¡¦£°¡¦£°¡Ó

¡¡£Á£Ê£Ã£Ã¡Ò£±¡¦£°¡¦£°¡¦£²¡Ó

¥À¥¤¥ä¥â£Ó¡Ò£°¡¦£±¡¦£±¡¦£±£¶¡Ó

Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ò£°¡¦£±¡¦£°¡¦£°¡Ó

¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥¿¡¼¥Õ£È£Ã

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò£°¡¦£°¡¦£±¡¦£°¡Ó

¡¡µþÅÔµ­Ç°¡Ò£°¡¦£°¡¦£±¡¦£´¡Ó

¡¡ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡¢Æü·Ð¾Þ¡¢ÂçºåÇÕ¤Î»°Âç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÇÏ·ô·÷Æâ£³£°Æ¬Ãæ£²£³Æ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¢§Á°ÁöÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¾¡¤ÁÇÏ£¹Æ¬¤¬£³Ãå°ÊÆâ¡£Æ±£¸Æ¬¤¬£³ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¢§À­Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡£´ºÐÇÏ¡Ò£´¡¦£²¡¦£´¡¦£³£±¡Ó

¡¡¡¡£µºÐÇÏ¡Ò£´¡¦£´¡¦£±¡¦£´£±¡Ó

¡¡¡¡£¶ºÐÇÏ¡Ò£²¡¦£³¡¦£±¡¦£³£±¡Ó

¡¡£·ºÐ°Ê¾å¡Ò£°¡¦£±¡¦£´¡¦£³£²¡Ó

¡¡£¸¾¡¤òÀê¤á¤ë£´¡õ£µºÐÇÏ¤¬Ãæ¿´¡£ÌÆÇÏ¤Ï¡Ò£°¡¦£°¡¦£±¡¦£±£³¡Ó¤ÈÎôÀª¤À¡£

¡¡¢§½Å¾Þ¼ÂÀÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¾¡¤ÁÇÏÁ´Æ¬¤ËµÆ²Ö¾Þ¤«ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ç¤Î¾¡Íø·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¢§·è¤á¼ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¾¡¤ÁÇÏÁ´Æ¬¤¬Á°Áö¤Î£´³Ñ¤ò£¶ÈÖ¼ê°ÊÆâ¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¢§ÃíÌÜÇÏ¡¡Á´¹àÌÜ¥¯¥ê¥¢¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¸ºÅÀ£±¤Ç¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î£²Æ¬¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ºÇÍ­ÎÏ¥í¡¼¥Æ¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤¬¥È¥Ã¥×É¾²Á¤À¡£¡Êµ­Ï¿¼¼¡Ë