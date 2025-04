元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子(48)が28日までにインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れたことを報告した。

内田は「Japan EXPO 2025.Lots to learn. If you are unsure whether to go or not, you should go!(学ぶことが沢山あります。行くか行かないか迷ったら行った方がいいよ)」と呼びかけた。

続けて「大阪万博、@entry_pr の仕事で行ってきました」と報告。大屋根リングの下で撮影した記念ショットや、万博内の写真や動画を公開した。

そして「今回はほんの少ししか見られなかったけれど、想像以上に大きかった。想像以上に楽しみました。PASONA NATUREVERSEの生命とこれからをテーマにした企画は子供を連れてまた行きたいな」と感想を記した。

この投稿に「いつも綺麗ですね」「今日もかわいい」「お綺麗です」などのコメントが寄せられている。