¼Â¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹¥Ä´Ž¢´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥óºäÆâŽ£¤ÎÀ¨¤¤ÀïÎ¬
2023Ç¯7·î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¹ñÆâ69Å¹ÊÞ¡¢¥¢¥á¥ê¥«8Å¹ÊÞ¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ø--¡£¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤¬ÄêÈÖ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²¤ÊÆ¤Î¥é¡¼¥á¥ó»Ô¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡Ø´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥óºäÆâ¡Ù¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍÀïÎ¬¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤Îºû´ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ä¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡£Âè7²ó¤Ï¡¢¡Ø´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥óºäÆâ¡Ù¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ìµÒ¤Î¡ÖµßÀ¤¼ç¡×ÅªÂ¸ºß¤Î¥é¡¼¥á¥ó
ÅÅµ¤³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçºå¡¦ÆüËÜ¶¶¡£Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Àµ¢¤ê¡¢Í§¿Í¤Î´«¤á¤Ç¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê°û¤ó¤À¤«¤é¡¢°ß¤â¤¿¤ì¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤éÃíÊ¸¤·¤¿°ìÇÕ¡£¤½¤Î°ìÇÕ¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼¢Ì£¿¼¤¤¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÃæÂÀ½Ì¤ìÌÍ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡Ä¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â¤¬Èè¤ì¤¿°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯À÷¤ß¹þ¤ß¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¿¼¼ò¤·¤¿Æü¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅ¹¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¡Ø´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥óºäÆâ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢ºäÆâ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü14Ëç¡ÛÄêÈÖ¤Î¡Ö´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤À
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë69Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë8Å¹ÊÞ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÈÖ¤Î´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥ó870±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼5ËçºÜ¤»¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¤¢¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡×¤È±½¤ËÊ¹¤¯²¤ÊÆ¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ÌÍ¿© Ãæ¸¶À¿¼ÒÄ¹¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë²¤ÊÆ»Ô¾ì¤ÎÁÀ¤¤¤É¤³¤í
¼èºà¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö²¤ÊÆ¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ï»¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î®¹Ô¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¯º¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºäÆâ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀ¾³¤´ß¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤À¡£
ÃÏ¸µµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥ì¡¼Å¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ºäÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¾Ü¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£
¿©¤ÙÊª¤Î¿¿¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤³¤½¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é·Ð¸³ÃÍ¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤ò¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Ì£¤Î¹¤¬¤ê¤ä¹â¥ì¥Ù¥ë¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1900Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2008Ç¯¡¢¡Ø°ìÉ÷Æ²¡Ù¤¬¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¥¢¥á¥ê¥«1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆºäÆâ¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿2014Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¼þÃÎ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕ¤¬¹â¤¯¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬·²Íº³äµò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖºäÆâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2014Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥³¥¹¥¿¥á¥µÅ¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¡Ö¤Ç¤âÅö½é¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÎ®¹Ô¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃæ¸¶¼ÒÄ¹¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·³¸¤ò³«¤±¤ë¤ÈÂçÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç»¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¸å¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£²¤ÊÆ¿Í¤Ç¤âÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ìý¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢½é½ÐÅ¹¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£À¾³¤´ß¤Ç6Å¹ÊÞ¡¢ÃæÀ¾Éô¤Ç2Å¹ÊÞ¡¢¹ç·×8Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäÆâ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÅ¹¤À¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡¢¹Ù³°¤À¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢À¾³¤´ß¤Ç¤â¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¤½¤ì¤â¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤Ï¤«¤Ê¤êÉáµÚ¤·¤Æ¡¢½¸µÒÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¿Ê½Ð¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤À¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ö¥¨¥Ê¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤ÎÅ¹Æâ¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤ÈÊÐº¹ÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥óÊÐº¹ÃÍ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡×¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¸½ÃÏ¤Ë½»¤à¿Í¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿Í¤Å¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢1¼¡¾ðÊó¤ò¤¤Á¤ó¤È¤È¤Ã¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®¹Ô¤ä¿©¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢2¡Á3Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÃæ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö²¤ÊÆ¿Í¤Ï¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÂÝ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤Ï¿ô½½¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¤³¤Î¤¿¤áºäÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸õÊäÃÏ¤Î¶¥¹çÅ¹¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¯Æ¯¤¯´ë¶È¤È¾¦Çä¤ò¤·¤¬¤Á¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÃóºß°÷¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºäÆâ¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¥°¥ë¥á¤ÊÌ±Â²¤À¤«¤é¤À¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¶¯¤¯¡¢¿©¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ì´Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬³¤³°½ÐÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤È°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ÏºäÆâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²á¾®É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥¿¥á¥µÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¸½ÃÏºÎÍÑ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
±£¤ì¤¿»Ô¾ì»ØÉ¸¡Ö¥¢¥¸¥¢·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×
Ãæ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤ÎÁªÄê´ð½à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤À¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤¦¡£
¾¯¤·³ú¤ßºÕ¤¯¤È¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤â¤À¤¬¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤äÆüËÜÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ø¤ÎÊÐº¹ÃÍ¡×¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¡áÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÁÍý¤Ï»þ¤ò·Ð¤Æº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥é¡¼¥á¥ó¤â¡¢¸µ¡¹¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
»ö¼Â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢°û¿©Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ê¤¬¤é¡¢À¸½Õ´¬¤ä¥Á¥²¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¥¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤òÌÀ³Î¤ËÀþ°ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
ºäÆâ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSpicy Miso Ramen¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÁªÄê¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢2025Ç¯2·î¡¢ºäÆâ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½é½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤â¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¡×¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯EUÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¤âÊª²ÁÅª¤Ë¤â¡¢¿©Ê¸²½¤Ø¤ÎÍ»¹çÀ¤âÃæ±ûÃÍ¤À¤«¤é¡×Áª¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤ÇÀÅ²¬¤«¤é¿·¶ÈÂÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÜ³Ê¿Ê½Ð¤òÀê¤¦¡×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î´ÇÈÄ¤¬ÅÔ²ñÅª¤Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÅ¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»ÅÔ»Ô¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¼«ÂÎ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤ÁØ¡×¤ä¡Ö¿©¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤àÁØ¡×¤¬¸ü¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤ä¼÷»ÊÅ¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¤Ï¤Þ¤À¡Ö¿·Á¯¤µ¡×¤òÊÝ¤Æ¤ë¿ô¸®¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤ÎÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤â¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï·èÃÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤â¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤¬¤«¤Ê¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë³¹¡£¶¥¹ç¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÎ¥¤ì¤ÆÃµ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¶¥¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Á°½Ò¤·¤¿Ê£¹çÅª¤ÊÌÌ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ½ÐÅ¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤è¤¯¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£µÒÁØ¤Ï¡¢¶âÍ»·Ï¤Î´ë¶È¤¬Â¿¤¤Î©ÃÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬Ãæ¿´¤À¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÇÆø¤ï¤¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÅ¹¤ÎÅ¹Æâ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ï¥¼¥í¡×¤ÎÍýÍ³
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºäÆâ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½¸µÒ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¹¤²¤Ê¤¯ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ïÏ¢¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ïÏ¢¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Î»Üºö¤À¤½¤¦¤À¡£ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢ºäÆâ¤Ï³¤³°¤Ç¤âÃÏ¸µµÒ¤òÁê¼ê¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢½¸µÒ»Üºö¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÎ©ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£Âçºå¡¦ÆüËÜ¶¶¤È¿·½É¤Î»×¤¤½Ð²£Ãú¤Ë¤¢¤ëºäÆâ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¨¥ê¥¢¼«ÂÎ¤¬³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µÒ¤Î3¡¢4³ä¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Àê¤á¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÈæÎ¨¤Ï1¡Á2¡óÄøÅÙ¤È¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡£
¤Ê¤ó¤ÐÆüËÜ¶¶Å¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ïèÊâ¤¹¤ëÅÅµ¤³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
»Ä¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¿ÍµÒ¤Ç¡¢1ºÐ¤«¤é70Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÍèÅ¹ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤µÒ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È80ºÐ¡£Èà¤ÏÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ØºäÆâ¥â¥Ð¥¤¥ë¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Ç250²ó°Ê¾åÍèÅ¹¤·¡¢Æþ¤ì»õ¤ò³°¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ç¤¢¤ë80ºÐ¤ÎÄ¶¾ïÏ¢µÒ¡Ö¤«¤¤¤´ ¤«¤¤¤´¡×¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈÃæ¸¶¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÍ¿©¡Ë
¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÎÉý¤³¤½¤¬¡¢ºäÆâ¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¸åÊÔ¤Îµ»ö¡¼¡ÖÆÝ¤ó¤À¸å¤ËºÇ¹â¡×¡Ö80Âå¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â´°¿©¤¹¤ë¡×¡ÄÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡Ö´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥óºäÆâ¡×¡£Í¥¤·¤¤Ì£¤Ë±£¤µ¤ì¤¿"¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬"¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºäÆâ¤Î¡ÖÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡×ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë