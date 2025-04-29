Vaundy¡¢back number¡¢Da-iCE¡¢tuki.¡Ä¡Ä½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç³Ú¤·¤à¼çÂê²Î¤ÈºîÉÊ¤Î²½³ØÈ¿±þ
¡¡4·î¤è¤ê¡¢³Æ¶É¤Ç¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤¬Â³¡¹¤ÈÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£½Õ¥É¥é¥Þ¤¿¤Á¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³Ú¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ïº£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é4¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛVaundy¡¢back number¤é¼ê¤¬¤±¤ë½Õ¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ë
¡¡¤Û¤«¤Î¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤âµß½õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤·¤ÆµßÆñ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡ÊPJ¡¿¥Ñ¥é¥ì¥¹¥¥åー¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¿ÍÌ¿µß½õºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëPJ¤òÌÜ»Ø¤¹7¿Í¤Î·±ÎýÀ¸¤È¡¢Ç®·ì¤«¤ÄÇËÅ·¹Ó¤Ê»ØÆ³¤ÇÈà¤é¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¼çÇ¤¶µ´±¡¦±§º´ÈþÀ¿»Ê¤Î°ìÇ¯¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤¬¡ØPJ ～¹Ò¶õµßÆñÃÄ～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¡£¼çÂê²Î¤ÏVaundy¤Î¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡£¥µ¥Ó¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î´Ä¶¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦·±ÎýÀ¸¤ä¶µ´±¤¿¤Á¤ÎÌä¤¤¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÒºÃÀÞ¤ÎÆü¡¹¤Ï¿§¤Å¤¯¤¿¤á¡¿Á´Éô¥â¥Î¥¯¥í¡Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¸·¤·¤¤·±Îý¤ËÎå¤à·±ÎýÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä°¤¼ê¤ÎÇØÃæ¤â²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¡¦Ãæ±Û¹É³¤¤ÎÉü½²¤È¿Æ»Ò°¦¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¥É¥é¥Þ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÇö°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëback number¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¤â°¥½¥Åª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢À¶¿å°ÍÍ¿Íù¡ÊVo/Gt¡Ë¤ÎÀÚ¤Ê¤¤²Î¾§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ç³°Àþ¤äÂÀÍÛ¸÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤ÈÀÄ¤¯¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡áÀÄ¤¤àèàá¡£4·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¹É³¤¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥íー¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼Á¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤ëÈá¤·¤ß¡¢ÅÜ¤ê¡¢³ëÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£º£¸å¤â¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½Ìò¤Î°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®Àâ²È¡¦ÃÎÇ°¼Â´õ¿Í¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¡È°åÎÅÈÇ¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ä¶±Û¤·¤¿Æ¬Ç¾¤È±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÇÃÇ°å¡¦Å·µ×Âë±û¤¬ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤À¡£°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¤ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢Da-iCE¤Î¡ÖBlack and White¡×¡£ÍÅ¤·¤²¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Ææ¤ÎÎº¡Ó¡ÒÄÏ¤ß¹Ô¤¯ Ææ¤Î¸þ¤³¤¦¡Ó¤È²Î¤ï¤ì¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢Âë±û¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¡É¤È¤¤¤¦¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤È¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Þ¯Ã¦¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡¢Áí¹ç±é½Ð¤Îºêµ×ÊÝ²Ú¡¢¿·¿ÍAD¤ÎËÜ¶¶Íª²ð¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¤Æ°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¼çÂê²Î¤Ïtuki.¤Î¡ÖñÙ¥·°¦¡×¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¡ÖËèÆü¤¬¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õー¥ë¡×¤È¿ÊÆ£¤¬¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëñÙ¤·¹ç¤¤¤ÎÏ¢Â³¡£´Ñ¤ëÂ¦¤â¤³¤È¤´¤È¤¯ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÒñÙ¤·¹ç¤¤¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¿¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«――¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤È¡¢¿Í¤¬¤Ä¤¯±³¤ä¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖñÙ¥·°¦¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ªtuki.¤Ï·àÃæ²Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤âÄó¶¡¡£tuki.¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤¹Êª¸ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼çÂê²Î¤¿¤Á¡£³Ú¶ÊÃ±ÂÎ¤ÇÄ°¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄ°¤¯¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¥É¥é¥Þ¤È¼çÂê²Î¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ø·¸¤À¡£¥É¥é¥Þ¤È³Ú¶Ê¤Î²½³ØÈ¿±þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë¿¼¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë