¡ÖºÇ¤â·àÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×À¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éV¤Ë»¿¼»ß¤Þ¤º¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â·ã¾Þ¡Ö°ÂÄê´¶¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡×
À¾¶¿¤ÏÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¹±Îã¤ÎÃÓ¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡¦¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥¦¥Ã¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê6911¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬5Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ªLPGA¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò5¿ÍÌÜ¡Ê6ÅÙÌÜ¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿23ºÐ¤Ë¤è¤ê¡¢À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5¿Í¤¬ÊÂ¤ÓÆÍÆþ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡£¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢¥¢¥ê¥ä¡¦¥¸¥å¥¿¥Ì¥¬¡¼¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢¥¤¥ó¡¦¥ë¥ª¥Ë¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢¥ê¥ó¥Ç¥£¡¦¥À¥ó¥«¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¾¶¿¤â¡¢18ÈÖ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡3ÂÇÌÜ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¾¶¿¤¬¤¤Ã¤Á¤ê´ó¤»¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÂ¾¤Î4Áª¼ê¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬²¿¤ì¤â³°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿À¾¶¿¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«»ö¤ËÄÀ¤á¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Àï¤¤¤òÀ©¤·¤¿À¾¶¿¤Ï¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¾®¤µ¤¯±¦¤³¤Ö¤·¤ò°®¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤äÎÞ¤âÉâ¤«¤Ù¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½éV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾¶¿¤Î²÷µó¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¡ØGolf Digest¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ª¡¦¥µ¥¤¥´¥¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¤â·àÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖLPGA¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ãÀï¤ÎËö¤Ç¤Î±É´§¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥´¥¦¤À¤Ã¤¿¡£5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÄê´¶¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Í¥¾¡¤Ç¤¢¤ê¡¢800Ëü¥É¥ë¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤«¤é120Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾¡¼Ô¤Ø¤Î»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾¶¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾¤¬ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¾¶¿¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]