ÃæÆü¡¦Í°°æ¡Ö»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¡×¿·¿Í¤«¤é21Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤ØÄ©¤à¡¡29Æüºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ
¡¡29Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤ÎÃæÆü¡¦Í°°æ¤¬»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Ë¾®»³ÀµÌÀ¡¢ÊÆÅÄÅ¯Ìé¡¢¸½Ìò¤ÎÀÐÀî¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¿·¿Í¤«¤é21Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¡£28Æü¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÆþÇ°¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤Ï¡Ö»°±º¤Ë¡Ê¼èºà¤Î¡ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¸À¡£2ÀïÌÜ¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÂçÌî¡¢3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿»°±º¤¬°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¡¢¸×¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£