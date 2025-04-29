¾ÃÈñ¤Î¹âÅÙ²½Â¥¿Ê¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±ÀÇ¶â´ÔÉÕÀ©ÅÙ¤ò²þÁ±¤Ø¡½Ãæ¹ñ
Ë¬Ãæ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ê¤ÉÏ»¤Ä¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¹çÆ±¤Ç¡¢¡Ö½Ð¹ñÀÇ¶â´ÔÉÕÀ©ÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃ£¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢´ÔÉÕÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î³È½¼¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î½¼¼Â¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¿å½à¤Î¸þ¾å¤òÃì¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¶ñÂÎºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥´ÔÉÕÅ¹ÊÞ¤Î³È½¼¤ÈºÇÅ¬²½
ÀÇ¶â´ÔÉÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ø¤Î´ÔÉÕÅ¹ÊÞÀßÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¹ñ»º¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢ÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤¬ÀÇ¶â´ÔÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
2¡¥´ÔÉÕÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î½¼¼Â
´ÔÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºÇÄã¹ØÆþ¶â³Û¤ò200¸µ¡ÊÌó3930±ß¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡£Æ±°ìÅ¹ÊÞ¤ÇÆ±Æü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¶â³Û¤¬200¸µ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð´ÔÉÕ¿½ÀÁ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÉÊ¼Á¾¦ÉÊ¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
3¡¥´ÔÉÕ¼êÂ³¤¤Î¸úÎ¨²½
´Ñ¸÷µÒ¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹ØÆþÂ¨´ÔÉÕ¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸Ãæ´ÔÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢´ÔÉÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÀÜÂ³¤ËAI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤ä¶ä¹Ô¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÔÉÕ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
4¡¥¾ðÊó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¯²½
Á´¹ñ¤Î´ÔÉÕÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤È´ÔÉÕ¼êÂ³¤¥¬¥¤¥É¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö½Ð¹ñ´ÔÉÕ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë