È¿Íî¡¢ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª6·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.05¡Ê-0.97¡¡-1.54%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤ÏÈ¿Íî¡£ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤°²½·üÇ°¤¬¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö½¬¼çÀÊ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ¶áÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÊÆÃæ¤Ï´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£¶·î¸Â¤Ï£¶£³¡¥£¹£²¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£¶£±¡¥£´£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.05¡Ê-0.97¡¡-1.54%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤ÏÈ¿Íî¡£ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤°²½·üÇ°¤¬¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö½¬¼çÀÊ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ¶áÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÊÆÃæ¤Ï´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£¶·î¸Â¤Ï£¶£³¡¥£¹£²¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£¶£±¡¥£´£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS