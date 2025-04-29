°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¡¡É¬Á³¤À¤Ã¤¿¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù°¦¤µ¤ì¥Ñ¥ÑÌò
¡¡¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦»ÖÊæ¡ÊÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ë¤ÎÉ×¡¢¸×Ï¯¤ò±é¤¸¤ë°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡£Ì¼¤Îçõ¡Ê±Ê°æ²ÖÆà¡Ë¤ò±¦¼ê¤Ç·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢º¸¼ê¤Ç¥Ù¥Óー¥«ー¤òÊú¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¤ÎÌòºî¤ê¤ò¸ì¤ë¡¡¸×Ï¯Ìò¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡õ¶ÍÃ«·òÂÀ¡É
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Á¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±îºù¤ò±é¤¸¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿°ì¥ÎÀ¥¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢TBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ï¡Ø½÷À¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤Ï°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÈ¤ò¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Â¿Éô¤µ¤ó¤ÎÉ×Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¶ºî¤âÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¼ëÌîµ¢»Ò¤¬¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬±é¤¸¤¿´Ø¸×ÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø¸×Ï¯¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Ò¤¬¤ê¤Ë´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ì¥ÎÀ¥¡£¡Ê¢¨¡Ë¸×Ï¯¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¸¶ºî¤¬½ñ¤«¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ì¸«¶¯ÌÌ¤À¤¬¡¢Ì¼¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢ºÊ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤É×¤ÎÌò¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤Îµï¼ò²°¤ÇÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸×Ï¯¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏµÙÆü½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÖÊæ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡È²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»íÊæ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö²¶¤ÎµëÎÁ¤Ï¤µ¡¢2¿Í¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ò°¦¤¹¤ëÎÉ¤É×¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤âÉº¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦¸¶ºî¡¦¥¹¥Èー¥êー¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¯¤â¿ï½ê¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡Ø¥¯¥íー¥ºZERO II¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÉÔÎÉÌò¡¦°Ìò¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï½ÀÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È³ÊÆ®²È¤Ø¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£¥¿¥¤¤Ç¤â2Ç¯´Ö½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï³Î¼Â¤ËÌòÊÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¤Î¼çÌò¡¢±îºùÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÁ°¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø½Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤¬·ã¤·¤¹¤®¤ë¥éー¥á¥ó²°¤ÎÅ¹°÷¡¦²¬»ý»°ÏºÌò¤ò¹¥±é¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¹õÌÚ²Ú¤¬±é¤¸¤¿Ä¹Ìç¼ë¿§Î¤¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥µ¥®¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï8±©¤Î¥¦¥µ¥®¤ÈÊë¤é¤¹¤Û¤É¡¢¥¦¥µ¥®¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥µ¥®¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë°¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¿Í¤Ë°¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢²þ¤á¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âçõÌò¤Î±Ê°æ²ÖÆà¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»ÒÌò¤ÎÌ¾±éµ»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤â¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤Î¿ÍÊÁ¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥¦¥µ¥®¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤óÍ¥¤·¤¤¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÁÛÁü¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÌþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Î»Ð¡¦Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î¼«¾Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢º´¡¹ÌÚÍ¤ÇÏÌò¤Ç¿Í²û¤³¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡¢¤³¤Î¸×Ï¯Ìò¤Ç¤â¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
»²¾È¢¨ https://realsound.jp/movie/2025/04/post-1998183.html
¡ÊÊ¸¡áÃÓÂôÆà¡¹¸«¡Ë