N.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¥Æ¥Ð¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥µ¥ó¥À¥ë¤òÈ¯Çä¡¡¡Ö¥Ü¥ä ¥¹¥é¥¤¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî
¡¡¡ÖN.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡ÊN.HOOLYWOOD¡Ë¡×¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥é¥¤¥ó¡ÖN.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡ÊN.HOOLYWOOD COMPILE¡Ë¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Æ¥Ð¡ÊTeva¡Ë¡×¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥µ¥ó¥À¥ë1·¿¤ò5·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Mister hollywood¡¢Mister hollywood OSAKA¡¢N.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢¥¾¥¾¥ô¥£¥é¡ÊZOZOVILLA¡Ë¤È³ÚÅ·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢N.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥Æ¥Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¢£N.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ð¤Î·ÚÎÌ¥¹¥é¥¤¥É¥µ¥ó¥À¥ë¡Ö¥Ü¥ä ¥¹¥é¥¤¥É¡ÊVoya Slide¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î4ËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¹½À®¤·¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÂÎ¢¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Æ¥Ð¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò·¿²¡¤·¤·¤¿¡£¥½¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Ä¤ÄÍú¤¤³¤à¤Û¤É¤ËÂÎ¢¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÄãÈ¿È¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥½¡¼¥ë¡ÖMush®︎¡×¤ÈEVA¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç¹½À®¡£1cm¹ï¤ß¤Ç25.0¡Á30.0cm¤òÂ·¤¨¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü5400±ß¡£
¢£N.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢£¥Æ¥Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È