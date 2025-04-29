¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤É¤ó¤ÊËÜ¡© ±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæ·½¤µ¤ó½Ð±é¤Ç±Ç²è²½¤â
¡¡À¥Èø¤Þ¤¤¤³¤µ¤ó¤Î¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡ÊÂè16²ó¡Ë¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤äÆÉ¤ß¤É¤³¤í¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¥Èø¤Þ¤¤¤³¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ï2018Ç¯2·î´©¹Ô¡£ÍÄ¤¯¤·¤ÆÊì¤òË´¤¯¤·¡¢·ì±ï¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¥ê¥ì¡¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿²ÈÂ²¾®Àâ¡£µÁÉã¤é¤È¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î·Á¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡£²Éô¹½À®¤ÇÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤Æ¼ÂÊì¤òË´¤¯¤·¤¿Í¥»Ò¡£¿å¸ÍÍ¥»Ò¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæÍ¥»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àô¥±¸¶Í¥»Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¿¹µÜÍ¥»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔ¹ç£³²óÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¹â¹»¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Í¥»Ò¤òÊ£»¨¤Ê²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿É¡Ê¤Ä¤é¡Ë¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£ÉÔ¹¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Í¥»Ò¤Ï¤Ê¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â·Ñ¹ç¤ï¤»¤ÆÉã¿Æ¤¬£³¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬£²¿Í¤¤¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³ÉÔ¹¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¸Î¡Ê¤Ê¤¼¡Ë¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£°¦¤µ¤ì¤ë¿´¶¯¤µ¡¢°¦¤»¤ë¹¬Ê¡¡¡À¥Èø¤Þ¤¤¤³¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ã¹¥½ñ¹¥Æü
¡¡½ñÉ¾²È¤ÎÆ£ÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ä«Æü¿·Ê¹ÆÉ½ñÌÌ¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ëËÜ¡×¤Ç¡Ö¡Ø¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç·É±ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤³¤½ÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤Ç²ÈÂ²¤Î·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï£·²ó¡£Âè£±Éô¤Ç£±£·ºÐ¤ÎÍ¥»Ò¤Ï¡¢·ì¤Î繫¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤£³£·ºÐ¤ÎÃËÀ¡Ö¿¹µÜ¤µ¤ó¡×¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤À¤±¸«¤ì¤ÐÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¥»Ò¤Î¡Ö¿Æ¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤ò»ü¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¿Æ¤¬£µ¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼¤òÍÜ°é¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÂç»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º³Ëö¡Ê¤µ¤Þ¤Ä¡Ë¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤¬°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì½Ð¤¹Âè£²Éô¤Ï¡¢¤ª¤¿¤á¤´¤«¤·¤Î´¶Æ°½¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ÊËÜÆÉ¤ß¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£°¦¤µ¤ì¤ë¿´¶¯¤µ¡¢°¦¤»¤ë¹¬Ê¡¡¡À¥Èø¤Þ¤¤¤³¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ã¹¥½ñ¹¥Æü
2019Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¥Èø¤Þ¤¤¤³¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈºòÇ¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤óÀ¥Èø¤Þ¤¤¤³¤µ¤ó¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ï2019Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡ÊÂè16²ó¡Ë¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯4·î9Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿È¯É½²ñ¤Ç¡¢À¥Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÉáÃÊ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤êÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Æ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¦¾ð¤òÃí¤°Åö¤Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ï¤ë¤«¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢·ëº§Á°¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìñ²ð¤ÇÁ¡ºÙ¤Ç¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¤â¤ì¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤ÏÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¿´¤Î±ü¤ÎÊý¤òÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ËÀ¥Èø¤Þ¤¤¤³¤µ¤ó¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¡¡¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²èÍ¡Û¡Ã¹¥½ñ¹¥Æü
±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤¬Í¥»ÒÌò¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤¬¿¹µÜÌò¤Ç±Ç²è²½
¡¡¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Í¥»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Éã¿Æ¡¦¿¹µÜÌò¤ò±é¤¸¤¿ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤È¤¤¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î·Á¤â°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂª¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
±ÊÌî¡§Ì£Êý¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¤¹¤´¤¯°¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÍ§¿Í¤äÀèÇÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤¬°ìÈÖ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£°ìÈÖ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±Ç²è¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¿Æ»Ò¡¢Ì¤Íè¤Î³Ú¤·¤ß¤¬£²ÇÜ¤Ë¡Ã¹¥½ñ¹¥Æü