¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡É¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¾×·â¤Î¤´¤ß¡Ö¤ª¶â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡É¤³¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤ÇÌÜ·â¤·¡¢°¢Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¾×·â¤Î¤´¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂìÂô¤Ïº£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡£·Ý¿Í¤È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÂìÂô¤Ï17ºý¤â¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¾®Àâ¡Ö³¥¿§¤Î·ì¡×¤¬¡¢Ê¸³Ø¾Þ¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè41²óÂÀºË¼£¾Þ¡×¤ÎÆó¼¡Áª¹Í¤ËÄÌ²á¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¾®Àâ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³©Àî¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ°ìÈ¯Åö¤Æ¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢Áá20Ç¯¡£¤¿¤Þ¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ÈÊ¸³Ø¤ÎÆó´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂìÂô¤Ï¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤òÈäÏª¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÔÇ³¤´¤ßÃæ·Ñ½ê¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÂçÎÌ¤Î¾®Á¬¤¬¼Ì¤Ã¤¿°ìËç¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÈÄí¤«¤é¾®Á¬¤Î¥´¥ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¾®Á¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Î¾ÂØ¤ò¤¹¤ë¤È¼ê¿ôÎÁ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÌÌÅÝ¤¯¤»¤¨¤ä¡Ù¤È¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¶â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ªÊÆ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿·ÊÆ¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Å¤¤¤ªÊÆ¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É°Ê¹ß¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂìÂô¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÄ¤é¤ó¤À¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½èÊ¬ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö²ò·èÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÎÌÈÎÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â±¿¤Ö¤È¤¤ËÇ³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½èÍý¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö½èÊ¬¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¿Í¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤½¤ì¤ÇÀ¶ÁÝ¼Ö¤ò2ÅÙÇ³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1ÅÙ²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿½Ð²Ð¤·¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÇä¤ëÂ¦¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÂìÂô¤Ïº£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡£·Ý¿Í¤È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÂìÂô¤Ï17ºý¤â¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¾®Àâ¡Ö³¥¿§¤Î·ì¡×¤¬¡¢Ê¸³Ø¾Þ¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè41²óÂÀºË¼£¾Þ¡×¤ÎÆó¼¡Áª¹Í¤ËÄÌ²á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂìÂô¤Ï¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤òÈäÏª¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÔÇ³¤´¤ßÃæ·Ñ½ê¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÂçÎÌ¤Î¾®Á¬¤¬¼Ì¤Ã¤¿°ìËç¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÈÄí¤«¤é¾®Á¬¤Î¥´¥ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¾®Á¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Î¾ÂØ¤ò¤¹¤ë¤È¼ê¿ôÎÁ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÌÌÅÝ¤¯¤»¤¨¤ä¡Ù¤È¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¶â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ªÊÆ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿·ÊÆ¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Å¤¤¤ªÊÆ¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É°Ê¹ß¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂìÂô¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÄ¤é¤ó¤À¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½èÊ¬ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö²ò·èÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÎÌÈÎÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â±¿¤Ö¤È¤¤ËÇ³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½èÍý¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö½èÊ¬¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¿Í¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤½¤ì¤ÇÀ¶ÁÝ¼Ö¤ò2ÅÙÇ³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1ÅÙ²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿½Ð²Ð¤·¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÇä¤ëÂ¦¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£