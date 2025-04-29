ºå¿À¤ÎÂçÃÝ¡¢1·³Îý½¬¤Ë¹çÎ®¡¡¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤ËÂ¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦
¡¡¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤ËÂ¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤ÎÂçÃÝ¤¬28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç1·³¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£µ¤Ä¥¤é¤º¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±µå¿ô¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2·³¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.25¡£¡Ö¾ï¤Ë1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡×Åê¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Ë¸¶¡¢ÌçÊÌ¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î29ºÐ¡£¡Ö5·î¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¡£¼ã¤¤»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£