ºÊ¤ÎËË¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿µù»Õ¤ÎÃË¡Ê42¡ËÂáÊá ÄÌÊó¤ÏÂ©»Ò¤«¤é¡ÖÁá¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×ËÌ³¤Æ»¡¦±º²ÏÄ®
ËÌ³¤Æ»¡¦±º²Ï·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î28Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç±º²ÏÄ®¤Ë½»¤àµù»Õ¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï4·î28Æü¸á¸å8»þ¤´¤í±º²ÏÄ®¤Î¼«Âð¤Ç,Æ±µï¤¹¤ë30Âå¤ÎºÊ¤ÎËË¤ò³ú¤àË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÏËË¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë10Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬¡ÖÁá¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ Î¾¿Æ¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£