°æ¾å¾°Ìï¡¡ºÇÂçÆñ´Ø¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ëÀï¤«¡Ä¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁêÅö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¶ìÀïÍ½ÁÛ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£µ·î£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£µÆü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢°æ¾å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤¬¡Ö¤³¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ã¤Æ¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Èª»³»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÏ²ÅÉß»á¤â¡Ö¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë£²ÃÄÂÎÀ©ÇÆ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¥Õ¥ë¥È¥ó¡¢¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¿¤Á¤òÅÝ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö£¹£¹¡¦£¹£¹¡óÉé¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÏÃÂê¤Ï¡¢£±£²·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ø¡£ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤«¤ß¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ëà°µá¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡£°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤â¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ë´è¾æ¤½¤¦¤À¤·¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Î°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ëÁª¼ê¡£Éé¤±¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£