¿·ºî¥¥¿ーーー¥Ã¡ª¡Úniko and ...¡ÛÂç¿Í¤â²Ä°¦¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×♡¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È¡×
¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¤Ë¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ï¡¢½Õ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£niko and ...¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ºî¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦
¡Úniko and ...¡Û¡Ö¥¢¥½ー¥È¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¡×\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÊ¤È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥È¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·¹¤¤¬¤Á¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤â¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ì¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤ò¥×¥é¥¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¤È´¤±¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¥í¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥í¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤òÂç¿Í²Ä°¦¤¯
¡Ö½Õ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¬ー¥êー¥³ー¥Ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎYUKA¤µ¤ó¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ ¡ß ÌÀ¤ë¤¤¥«¥éー¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·
¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¤ÈÊÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¡£¥½ー¥ë¤¬¸ü¤á¤Î¥·¥åー¥º¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¤ò¾¯¤·¥×¥é¥¹¡ª Âç¿Í¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç
¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎYARITA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥«ー¥È¤Ç´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Hina.W