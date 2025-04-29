µð¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¸Í¶¿æÆÀ¬£µ·î£µÆüºå¿ÀÀïÀèÈ¯¤Ç£±·³Éüµ¢
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£µ·î£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¤Ç£±·³Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿º£µ¨¤Ï£³ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£±¡¦£±£²¤È¶ì¤·¤ß£²·³¤Ë¹ß³Ê¡££³²ó£±¡¿£³¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£±£°¼ºÅÀ£Ë£Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè£²£´Æü¤Ö¤ê¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë£±·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÉü³è¤ò¼¨¤¹¡££²£¹Æü¤«¤é¤Ï¹Åç¡¢£Ä£å£Î£Á¡¢ºå¿À¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê£Ç£×¡Ë£¹Ï¢Àï¤¬Ëë³«¤±¡£Éüµ¢¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸Í¶¿¤Î£±·³Éüµ¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢£¹Ï¢ÀïÃæ¤Î£·ÀïÌÜ¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Îºå¿ÀÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡££³½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î£²·³ºÆÄ´À°¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂç¹õÃì¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡°Ì´¤ò¿¶¤êÊ§¤¦»þ¤¬Íè¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£±£²¾¡¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é£³ÅÐÈÄ¤ÇÌ¤¾¡Íø¡££´²óÅÓÃæ£±£°¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿£±£±Æü¡¦¹ÅçÀïÍâÆü¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤£±£°Æü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢ºÇÃ»¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÅö½é¤ÏºÇÃ»¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø²òÌÀ¡¢Åê¤²Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É°ì¤«¤é¤Î½ÐÄ¾¤·¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥à¶ºÀµ¡¡µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÂÇ¼Ô¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢·Ú¤¤ÎÏ´¶¤Ë¸«¤»¤Æµå°Ò¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤Æµå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ò¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¶ºÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤ÎËõ¾Ã¸å½éÅÐÈÄ¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¡££²£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£µåÂ®¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤â²þÁ±¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤¦µåÂ®¤â½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤É¤³¤«¤Ç¥Ñ¥Ã¤Æ¾¡¤Ä¤ÈÈó¾ï¤ËÀº¿À°ÂÄêºÞ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÅÐÈÄ¸å¤Ë½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤¦£²·³¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£Áá¤¯ÈùÄ´À°¤·¤Æ£±·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±·³¼óÇ¾¤Ë¤âËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¡££´Æü¤Îº£µ¨½éÂÐ·è¤ÏÀèÈ¯¤Ç£³²ó£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢°¤Éôµð¿Í¤Ï¤½¤³¤«¤é£·£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºòÇ¯¼«¿È½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤âºå¿ÀÀï¤È¡¢¤¤¤¤µ²±¤â»Ä¤ë¡£
¡¡ÉÔºß¤Î´Ö¡¢£±·³ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¡Ö¸Í¶¿¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡×¤È¡È¹ç¸ÀÍÕ¡É¤Ç·ëÂ«¤·¤¿¡£°æ¾å¡¢»³ºê¡¢ÀÖÀ±¤é¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²£¸Æü¸½ºß¤ÇÃù¶â£²¤Î£³°Ì¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ë¶É¡¢¾¡¤ÄÅê¼ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¥®¥¢¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢µåÂ®¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×¤È¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¡£Éü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡ºòÇ¯£Ç£×¤â¸×¤ËÇòÀ±¡¡¸Í¶¿¤ÏºòÇ¯£µ·î£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££¶²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££´»î¹ç¾¡¤Á¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Æ±£²£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£
¡¡¢¡£Ç¸Í¶¿¤Î·Ð²á
¡¡¢¦£´·î£±£±Æü¡¡¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£³²ó£±¡¿£³¤ò¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£°¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£¹¡Ë£Ë£Ï¡£º£µ¨£³ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£±¡¦£±£²¤È¤Ê¤ê¡¢£²·³¤Ø¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Æ±£±£´Æü¡¡£Çµå¾ì¤Çµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÌó£±»þ´Ö¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¡£º¸Â¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡¢¦Æ±£±£¸Æü¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë£²·³¹ß³Ê¸å½éÅÐÈÄ¡£ÅÐÈÄ¤ò»Ö´ê¤·¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë£¶²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡¢¦Æ±£²£µÆü¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡££¶²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¡Ö»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤´¤È¤Ë¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£