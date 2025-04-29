ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬¤Þ¤¿°û¼ò±¿Å¾ ¡È¾èÌ³Á°¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤º½ÐÈ¯¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬ÇÛÃ£Àè¤Ç¸¡ºº¤·¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡½Ð¡É ¡ÖÅÀ¸Æ¡×ÉÔÈ÷¤ÇÀè½µ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼¨¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
ÇÛÃ£¶ÈÌ³¤ÎÁ°¸å¤Ë°û¼ò¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤ë¡ÖÅÀ¸Æ¡×¤ÎÉÔÈ÷¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬¤Þ¤¿°û¼ò±¿Å¾¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢¿·½ÉÍ¹ÊØ¶É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆóÎØ¾èÌ³¼Ò°÷¤¬27Æü¤Ë½¸²Ù¡¦ÇÛÁ÷¶ÈÌ³Ãæ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¼Ô¤¬¾èÌ³Á°¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤º¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢ÇÛÃ£Àè¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼Ò°÷¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛÃ£¶ÈÌ³¤ÎÁ°¸å¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÀ¸Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬Á´¹ñ¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢75%¤Ë¤¢¤¿¤ë2391¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àè½µ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£