À¾¶¿¿¿±û¤¬V¤ÇÆÀ¤¿5¤Ä¤Î¡ÖÆÃ¸¢¡×¡¡¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÎÀ¸³¶½Ð¾ì¸¢¤Ê¤É¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯4·î27Æü¡¡ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¡¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥¦¥Ã¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê6911¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡Ë
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢5¥Ü¥®¡¼¤Î74¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿5¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¿¤À1¿Í¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢·ãÆ®¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¡£ºòÇ¯¤Î¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¤ËÂ³¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í5¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¶¿¤Ï¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡ÖÆÃ¸¢¡×¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÎÀ¸³¶½Ð¾ì¸¢¡ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
¡¡¡Ê2¡ËÂ¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤Î5Ç¯½Ð¾ì¸¢
¡¡¡Ê3¡ËÍèÇ¯¤ÎÆ±Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼ÂßÍ¿
¡¡¡Ê4¡ËÂç²ñÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ°Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·è¤á¤ë
¡¡¡Ê5¡Ë¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥ê¥¹¥È3ÈÖÌÜ¡Ê¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤·¤¿¾ì¹ç¤âÆ±»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤â4°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¼¡Âç²ñ½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯1°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£