DeNA¤Çº£µ¨Í£°ì¤Î¡Ö´°ÉõÃË¡×3Ç¯ÌÜµÈÌî¤¬1·³¹çÎ®¤Ø¡¡29Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤â
¡¡DeNA3Ç¯ÌÜ¡¦µÈÌî¸÷¼ùÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢º£µ¨1·³¤Ë½é¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¡Ê¤¸¤ó¤°¡Ë¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢30Æü¤ÎÆ±2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µÈÌî¤Ïº£µ¨A·³¡Ê1·³¡Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢19Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥à¤Î1¡¢2·³¤Ç½é¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¡¢¾º³Ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï29Æü¤«¤é9Ï¢Àï¡£ÀèÈ¯¤Î¶ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢µÈÌî¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢2·³¤Ç¹¥Ä´¤Ê¾®±à·òÂÀÅê¼ê¤â9Ï¢ÀïÃæ¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µÈÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÀµÜ¤Ï¡¢ºòµ¨¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¡£30Æü¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁêÀ¤Î¤è¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¹¥Åê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð¾ìÁª¼êËõ¾ÃÃæ¤ÎÊ¿ÎÉ·ýÂÀÏºÅê¼ê¤â1·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£