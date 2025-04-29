£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¹£±¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£²¡ó¤ÎÂçÉý°Â
NY³ô¼°28Æü¡ÊNY»þ´Ö12:17¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:17¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40022.48¡Ê-91.02¡¡-0.23%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17177.34¡Ê-205.60¡¡-1.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡35880¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-30¡¡-0.08%¡Ë
²¤½£³ô¼°28ÆüGMT16:17
±ÑFT100¡¡ 8417.34¡Ê+2.09¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22271.67¡Ê+29.22¡¡+0.13%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7573.76¡Ê+37.50¡¡+0.50%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.709¡Ê-0.039¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.235¡Ê0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.713¡Ê+0.012¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.267¡Ê-0.005¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.521¡Ê+0.052¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.509¡Ê+0.030¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.185¡Ê+0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.170¡Ê-0.066¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.313¡Ê-0.025¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.89¡Ê-1.13¡¡-1.79%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3342.30¡Ê+43.90¡¡+1.33%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á93694.31¡Ê-606.67¡¡-0.64%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13361746¡Ê-86511¡¡-0.64%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40022.48¡Ê-91.02¡¡-0.23%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17177.34¡Ê-205.60¡¡-1.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡35880¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-30¡¡-0.08%¡Ë
²¤½£³ô¼°28ÆüGMT16:17
±ÑFT100¡¡ 8417.34¡Ê+2.09¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22271.67¡Ê+29.22¡¡+0.13%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7573.76¡Ê+37.50¡¡+0.50%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.709¡Ê-0.039¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.235¡Ê0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.713¡Ê+0.012¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.267¡Ê-0.005¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.521¡Ê+0.052¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.509¡Ê+0.030¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.185¡Ê+0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.170¡Ê-0.066¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.313¡Ê-0.025¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.89¡Ê-1.13¡¡-1.79%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3342.30¡Ê+43.90¡¡+1.33%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á93694.31¡Ê-606.67¡¡-0.64%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á13361746¡Ê-86511¡¡-0.64%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì