¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¡È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¡ÉÂáÊá¡¡µÜ¾ë¡¦½÷ÀÊÝ°é»Î»¦³²
µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤Î³¤´ß¤Ç½÷ÀÊÝ°é»Î¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤¬¡Ö³ÊÆ®µ»¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¡¢»ö·ïÅöÆü¡¢½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¡È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¡ÉÂáÊá¡¡µÜ¾ë¡¦½÷ÀÊÝ°é»Î»¦³²
¢£¸½¾ì¼þÊÕ¥«¥á¥é¤Ë¡ÈÃË¤Î¼Ö¡É
ÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤àÊÝ°é»Î¡¦¹Ô»ÅÍ³²Â¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÌó2½µ´Ö¡£º´Æ£Ï¡¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¡£¼«Âð¤«¤é7¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤Ë¡¢¹Ô»Å¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÄ¾Á°¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ïº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¹Ô»Å¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤ËË¬¤ì¤¿À°¹ü±¡¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ä¡£À°¹ü±¡¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¥ÀÄÇ¯¡×
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À°¹ü±¡¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢Âç³Ø¤ò¤ä¤á¤Æ¤Þ¤ÇÌá¤ê¤¿¤¤¤È¡£¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹Ô»Å¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í
¡ÖÏ¡¿¿ËÜ¿Í¤«¤é¡Ø¡Ê¹Ô»Å¤µ¤ó¤¬¡Ë»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¹Ô»Å¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÏÀçÂæ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é15¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿´ä¾Â»ÔÆâ¤Ç¡¢°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿³¤´ß¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ïº£·î12Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡Ö¿¦¾ì¤ËËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤¤»Ä¤·¤Æ³°½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤âµ¢Âð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤òÄó½Ð¡£ÍâÆü¡¢°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô»Å¤µ¤ó¤ÎÀ¸Â¸¤¬ºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸á¸å7»þ40Ê¬¤´¤í¡£¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ïº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ô»Å¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤«¤éÁö¤êµî¤ëº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ïÍâÆü¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤ËºòÆü²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¡¼ý¤·¤¿º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¹Ô»Å¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¤â2¿Í¤¬ÄÌÏÃ¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¹Ô»Å¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëº£·î12Æü°Ê¹ß¤â¡¢Îý½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡ØË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ê¡£¸«¤¿¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£