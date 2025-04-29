Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Î¼«Âð¤Ç15ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ´¬»ÔÎ®Î±¤Î²ñ¼Ò°÷º´¡¹ÌÚ²Å»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï28Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î·ÅÂÀ¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤ÎÇØÃæ¤òÄ´ÍýÍÑ¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¡¢¥í¡¼¥×¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢²È¤Î¿²¼¼¤«¤é·ÅÂÀ¤µ¤ó¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È·ÅÂÀ¤µ¤ó¤Ï2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ù»¡¤Ø¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ±µéÀ¸
¡Ö¡Ê·ÅÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÉ½ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×

º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£