¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´ÅÚ¤ÇÄäÅÅ¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤Ç¤â¡¡»ÔÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á
¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´ÅÚ¤ò´Þ¤à¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄäÅÅ¤Ï28ÆüÃë²á¤®¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´ÅÚ¤Î¤Û¤«¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤à¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¤äÃÏ²¼Å´¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ï¾èµÒ¤ÎÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢¿®¹æµ¡¤¬Ää»ß¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¸òÄÌ¤¬º®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾¦Å¹¤Ç¤ÏÅÅ»Ò·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤Îµß½Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñÆâ¤Î¸¶È¯¤Ï¼«Æ°Ää»ß¤·¤¿¤¢¤È¡¢Èó¾ïÍÑ¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î¶õ¹Á¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìÉô¤Î¹Ò¶õÊØ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éüµì¤Ë¤Ï6»þ´Ö¤«¤é10»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£