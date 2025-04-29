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²Î»ì¤Î°ìÉôÈ´¿è¤ÈÏÂÌõ¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡Ö[When I'm wiser and I'm older]ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¸¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¡[All this time I was finding myself]¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡¡[And I didn't know I was lost]ÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö[Not afraid to close my eyes]ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤è¡¡[Life's a game made for everyone]¿ÍÀ¸¤ÏÁ´°÷¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡¡[And love is prize]¤½¤·¤Æ°¦¤¬¾ÞÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
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