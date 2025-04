女優永野芽郁(25)が29日午前、ラジオパーソナリティーを担当するニッポン放送「永野芽郁のオールナイトニッポンX(クロス)」(月曜午前0時)に生出演。番組冒頭の55秒で、週刊文春で報じられた「二股不倫」騒動を謝罪した。

55秒間の謝罪後、CMを挟み、1曲目にはAviciiの「wake me up」をチョイス。X(旧ツイッター)では「wake me up」の歌詞についての考察が相次いでいる。

歌詞の一部抜粋と和訳の投稿が相次ぎ「[When I'm wiser and I'm older]僕がもっと賢くなって大人になった時に [All this time I was finding myself]ずっと自分自身を探していたよ [And I didn't know I was lost]迷ってたことすら知らなかったけど」「[Not afraid to close my eyes]目を閉じることは怖くないよ [Life's a game made for everyone]人生は全員のために作られたゲームなんだ [And love is prize]そして愛が賞品」などの投稿があった。

Aviciiの「wake me up」の使用をめぐってXでは「Aviciiのwake me up流すの度胸あるわまじで 愛が景品かー」「謝罪して一曲目がAviciiのwake me upは攻めてていいな」「謝罪からのAviciiのwake me up流すの絶対狙ってるだろ」などと書き込まれていた。

永野をめぐっては23日、週刊文春電子版で俳優田中圭(40)と韓国人俳優キム・ムジュン(26)との「二股不倫」が報じられた。永野の所属事務所は「田中さん、キム・ムジュンさんは俳優としての先輩や仲間であり、交際等の事実はございません」と否定しつつ、「しかしながら、このたびは誤解が生じてしまう行動であったことを自覚するよう本人に厳しく伝えました。また、このような報道により、関係者の皆さま、広告、作品等に関わるクライアントやスタッフの皆さま、そして応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をお掛けすることを、深くおわび申し上げます」と謝罪していた。また、田中、キム側も交際を否定している。

▽55秒謝罪コメント全文

番組を始める前に、私からお伝えしたいことがあります。いつも応援してくださっているリスナーのみなさま、ファンのみなさま、そしてお仕事でご一緒させていただいている関係者のみなさまにたくさんのご心配とご迷惑をおかけしています。本当にごめんなさい。誤解を招くような軽率な行動をしたこと、心から反省しています。今後はこのようなことが2度とないように、節度を持った行動をしていきます。申し訳ありませんでした。これから皆さんの信頼を取り戻せるように頑張ります。